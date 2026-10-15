Roy Conli aprueba el uso de IA en animación, pero defiende que "el arte que se ve en pantalla" sea "obra de personas"

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El próximo 27 de noviembre llega a los cines 'Hechizo: Bienvenidos a Hexe', nuevo largometraje de animación de la factoría Disney. Roy Conli, veterano del estudio y uno de los productores del filme, ha explicado el uso que hicieron de herramientas de inteligencia artificial durante el proceso de creación de la película, pero incidiendo siempre en que "el arte que se ve en pantalla es obra de personas".

"Cada uno de los fotogramas lo realiza un artista, y creo que eso es importante", asegura Conli en un encuentro con medios de comunicación celebrado en Madrid en el que estuvo presente Europa Press. "Es posible que utilicemos algo de IA en algunas de las herramientas de edición con las que contamos, pero en lo que respecta al arte que se ve en pantalla, es obra de personas", afirma el productor de películas como 'Big Hero 6', ganadora del Oscar a mejor largometraje de animación en 2014, y clásicos del estudio como 'El jorobado de Notre Dame' o 'El planeta del tesoro'.

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"La animación de Disney tiene un ADN que se remonta al dibujo a mano, pero que creo que, a medida que avanzamos, la forma de contar historias en el cine cambia cada década", sostiene, explicando que la audiencia puede ser capaz de identificar a qué época pertenece una película por la forma de narrar las historias característica de cada periodo, cuya evolución constante tiene que ver con la tecnología y con "un gran cambio en el arte".

HECHIZO, "UN POCO DE ALEGRÍA EN UN MUNDO LOCO"

"Cuando empecé, el montaje se hacía cortando el rollo de película con cuchillas", rememora. Con 33 años de trayectoria en Disney, Conli ha pasado de colaborar en la creación de títulos icónicos del estudio como 'Hércules' o 'Tarzán' a producir películas hechas con animación 3D, como 'Enredados'. "Muy pronto empezamos a pasar al montaje digital, lo que cambió la forma de contar una historia, y creo que siempre hay que utilizar las herramientas que hay disponibles", apunta.

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https://youtu.be/wkr5TpxKOTw?si=v8l0WYjiWCVBolAO

Con 'Hechizo: Bienvenidos a Hexe', Conli espera poder "aportar un poco de alegría a este mundo tan loco en el que vivimos". "Una buena historia tiene un tema central en torno al cual, de alguna manera, gira cada escena. Esta película trata del potencial de cada uno y de desarrollar ese potencial. Creo que todas las escenas tienen algo que ver con eso", sostiene.

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"Creo de verdad que la animación es magia. De la nada, surge algo. Aunque puede que tardes cuatro años", apostilla entre risas. "Hay más de 700 personas trabajando en esta película, y cada una de ellas aporta algo", señala, explicando que al revisitar cintas en las que ha trabajado como 'El planeta del tesoro' o 'El jorobado de Notre Dame', encuentra detalles de los que nunca antes se había percatado por el hecho de que tanta gente haya estado involucrada en su creación.

'Hechizo: Bienvenidos a Hexe' está dirigida por Fawn Veerasunthorn, Jason Hand y Josie Trinidad. La película verá la luz en cines el 27 de noviembre y cuenta en su elenco de voces original con Hailee Steinfield, Rashida Jones, Jodie Foster o Walton Goggins, entre otros.

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