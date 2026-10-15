Venezuela

El régimen de Venezuela entregó al Parlamento la propuesta del presupuesto para 2027

La Asamblea Nacional indicó que el documento fue consignado por el vicepresidente sectorial de Planificación, Ricardo Menéndez, en un encuentro con el primer vicepresidente del Legislativo, el chavista Pedro Infante

Vista elevada del hemiciclo de un parlamento con diputados levantando la mano en sus escaños y cuadros al frente del recinto
La Asamblea Nacional de Venezuela
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El régimen de Venezuela entregó este miércoles a la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), controlada por el chavismo, el proyecto de presupuesto de la nación para el próximo año, que tendrá como prioridad la recuperación de los salarios y el poder adquisitivo.

En una nota de prensa, el Parlamento indicó que el documento fue consignado por el vicepresidente sectorial de Planificación, Ricardo Menéndez, en un encuentro con el primer vicepresidente del Legislativo, el chavista Pedro Infante.

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Menéndez dijo que el proyecto de presupuesto del próximo año está enfocado en tres ejes fundamentales, entre ellos la recuperación del ingreso y poder adquisitivo de la población, que ha caído drásticamente en medio de una inflación que llegó a ser hiperinflación entre 2017 y 2021 y que mantiene el salario mínimo mensual en centavos de dólar.

Los otros dos ejes son los servicios e infraestructura para el desarrollo y la consolidación de la “economía productiva” para el país.

La AN no publicó a cuánto asciende el monto del presupuesto propuesto por el Gobierno encargado de Delcy Rodríguez.

Infante señaló que la Comisión de Economía, Finanzas y Desarrollo Social junto a la de Contraloría revisarán y debatirán los proyectos para, posteriormente, ser presentados a la plenaria para su aprobación.

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El Presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, y el primer Vicepresidente, Pedro Infante. REUTERS/Leonardo Fernández Viloria
El Presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, y el primer Vicepresidente, Pedro Infante. REUTERS/Leonardo Fernández Viloria

El presupuesto anual de Venezuela es entregado al Legislativo en medio de los recientes acuerdos firmados en materia petrolera con Estados Unidos, luego de que en enero pasado fuera capturado Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

En agosto, ambos países anunciaron un acuerdo petrolero que da a Washington acceso a una quinta parte de las reservas de crudo del país.

El pacto ha sido criticado por quienes consideran que Estados Unidos busca prioritariamente el petróleo venezolano y no impulsar la democratización del país.

Por su parte, el ministro de Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello, informó este miércoles que el país suramericano enviará un cargamento de ayuda humanitaria a Panamá tras el terremoto de magnitud 7,7 del pasado viernes que dejó más de tres mil infraestructuras dañadas y casi una treintena de heridos.

“Mañana sale un avión con un cargamento de ayuda humanitaria para los hermanos de Panamá, sin bullas, sin aspavientos”, indicó el también secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela en su programa televiso.

Cabello no precisó qué contiene este cargamento de ayuda humanitaria.

Este miércoles, el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, agradeció a Venezuela el envío de 51 especialistas para brindar asistencia técnica tras el terremoto del pasado viernes.

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El medio centenar de especialistas llegaron a lo largo del martes al Aeropuerto Internacional de Tocumen -el principal de Panamá- en dos grupos, primero uno con 34 expertos, seguido de otro en la noche con 17, donde fueron recibidos por el viceministro panameño de Relaciones Exteriores, Carlos Hoyos, entre otros.

La primera misión está integrada por profesionales especializados en la evaluación de infraestructuras críticas, la inspección de estructuras en riesgo y labores de recuperación, manejo de escombros y restitución de servicios, había adelantado el vicepresidente sectorial de Obras Públicas y Servicios de Venezuela, Juan José Ramírez.

Ramírez recordó también la asistencia brindada por Panamá a Venezuela tras el terremoto de junio en su país, y reiteró la disposición de colaborar con las autoridades panameñas durante la emergencia.

El terremoto del pasado viernes de magnitud 7,7 -de acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), mientras el Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá lo rebajó a 7,5- ha afectado directamente a más de 11.500 personas, según el registro oficial, con más de 2.800 personas en 33 albergues temporales tras producirse daños en al menos 3.390 viviendas, de las cuales 727 quedaron destruidas.

Además se contabilizaron 619 centros educativos afectados, de los cuales 35 colapsaron totalmente, y daños en más de 60 edificios gubernamentales, 44 iglesias, 67 centros de salud, 11 hoteles y una decena de carreteras, vías y puentes de todo el país.

Este miércoles, la Caja del Seguro Social (CSS) de Panamá informó que una mujer de 68 años que había resultado gravemente herida en el terremoto murió en un hospital de la capital panameña, y se convierte en la primera muerte oficial con este sismo.

(Con información de EFE)

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