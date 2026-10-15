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La lactancia materna a los seis meses de vida ha aumentado más de un 70 % desde 2006

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Madrid, 15 oct (EFE).- La lactancia materna a los seis meses de vida ha aumentado más de un 70 % en España desde 2006, pasando del 38,8 % al 66,3 % en 2023, según un informe de la Encuesta de Salud de España (ESdE 2023) elaborado por el Ministerio de Sanidad y el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El incremento, de 27,5 puntos porcentuales, incluye tanto la lactancia materna exclusiva como la mixta, que han aumentado también a las seis semanas de vida, pasando de un 70 % a un 82 %; y a los tres meses, de un 64 % a un 77 %.

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La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda mantener la lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses, pero su prevalencia disminuye a medida que transcurren los primeros meses de vida. Aun así, la exclusiva se ha duplicado desde 2006.

En 2023, el 75 % de los bebés recibía lactancia materna exclusiva a las seis semanas, el 65 % a los tres meses y el 47 % a los seis meses.

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El aumento de la lactancia materna exclusiva ha sido especialmente intenso entre las clases sociales menos favorecidas: a los tres meses de vida, el porcentaje entre los niños de estos hogares ha pasado de un 40 % en 2006 a casi un 67 % en 2023, lo que ha permitido "que las diferencias sociales prácticamente hayan desaparecido a esa edad", explica el Ministerio de Sanidad en un comunicado.

Aun así, la reducción de la lactancia a lo largo de los primeros meses sigue siendo más acusada en las clases sociales menos favorecidas, algo que el Ministerio relaciona con las condiciones laborales, las posibilidades de conciliación y el acceso al apoyo profesional.

Por otro lado, entre 2006 y 2023 se ha reducido el porcentaje de menores de uno a catorce años que no desayunan o que únicamente consumen líquidos.

Los desayunos que incluyen líquidos, fruta y alimentos ricos en hidratos de carbono también han aumentado, hasta alcanzar los valores más altos de la serie histórica, aunque siguen siendo minoritarios: solo el 16 % de los menores desayuna con estos componentes, frente al casi 50 % que consume algún líquido acompañado de pan, tostadas, galletas, cereales o bollería.

En cuanto a la alimentación general, los resultados son "menos favorables", asegura el Ministerio. En 2023, solo el 22 % de la población de un año o más presenta una dieta de alta calidad, según el Índice de Calidad de la Dieta (ICD), que analiza la frecuencia de consumo de distintos grupos de alimentos.

El porcentaje es mayor entre las mujeres (25,7 %) que entre los hombres (18,7 %), y mejora con la edad.

El análisis muestra también un descenso de la calidad de la dieta, y únicamente el 9 % de la población consume las cinco raciones diarias de frutas y verduras recomendadas por la OMS.

El informe también identifica desigualdades sociales en la calidad de la dieta, relacionadas principalmente con un menor consumo de alimentos saludables, como frutas, verduras y pescado, entre las personas de las clases sociales más desfavorecidas. EFE

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