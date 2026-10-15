Ocho marineros desaparecidos tras dos incidentes con drones en aguas territoriales rumanas en el mar Negro

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Ocho marineros se encuentran en paradero desconocido tras declararse un incendio a bordo del buque mercante Wine Trader, con bandera de San Marino, en aguas del mar Negro cerca de la localidad rumana de Sulina.

El ministro del Interior de Rumanía ha comunicado que "se han movilizado fuerzas y medios de intervención para gestionar la situación de emergencia" y tratar de localizar a los tripulantes desaparecidos. En el dispositivo participan la Policía de Fronteras, la Inspección General de Aviación y la Inspección General de Situaciones de Emergencia.

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El operativo aéreo cuenta con dos helicópteros 'Black Hawk'. El primero, equipado con un equipo médico, se ha desplazado hasta el lugar del incidente para prestar asistencia desde el aire, mientras que una segunda aeronave ha partido de Bucarest para reforzar las labores de rescate.

A estos recursos se suman dos embarcaciones de emergencia: el buque 'Fifi', que ha salido del puerto de Mangalia con un médico, dos paramédicos y un auxiliar médico a bordo, y una embarcación multipropósito de la Inspección General de Situaciones de Emergencia de Tulcea, que se ha dirigido desde ese puerto hacia Sulina con tres paramédicos y cuatro tripulantes.

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Por su parte, una embarcación de la Policía de Fronteras rumana permanece en las proximidades para vigilar la situación y colaborar con los equipos desplegados.

Las condiciones meteorológicas y el fuerte oleaje impiden por el momento realizar maniobras de rescate con las garantías necesarias, por lo que los equipos desplegados en la zona trabajan para encontrar una oportunidad segura de intervenir.

El Ministerio del Interior ha subrayado que la prioridad es salvar a los marineros en peligro sin poner en riesgo a los integrantes del dispositivo. "Los recursos y efectivos desplegados actúan de forma coordinada, en función de la evolución de la situación y las condiciones en la zona del incidente", ha señalado el departamento en su comunicado recogido por la televisión pública rumana TVR.

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EXPLOSIÓN EN UN PETROLERO ALCANZADO POR DRONES

De forma paralela, otro buque ha sido alcanzado por drones este miércoles en aguas del mar Negro, a unas nueve millas náuticas de Sulina.

Se trata del petrolero Yara J, que transportaba crudo y que sufrió una explosión tras el impacto, según ha informado la agencia de noticias privada Mediafax. En este segundo incidente, las autoridades rumanas han confirmado el rescate de todos los tripulantes, de nacionalidad siria.

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Previamente, el capitán de un buque con bandera de Comoras y casi una veintena de marineros a bordo había denunciado un ataque con dron en la noche de este miércoles cuando se encontraba en aguas del mar Negro pertenecientes a Rumanía, en una zona de fondeo del puerto de Sulina.

El capitán del Yara J alertó por radio de que la parte superior de la embarcación había sido alcanzada por un dron y que se había declarado un incendio a bordo, tras lo cual el Centro de Coordinación y Control Marítimo envió de manera inmediata una alerta a la Agencia Rumana de Salvamento Marítimo, que respondió con un barco de rescate, de acuerdo con TVR.

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De tratarse, efectivamente, de un ataque con dron, esta sería la primera embarcación alcanzada de este modo en aguas territoriales de Rumanía. No obstante, las autoridades rumanas han evitado, hasta el momento, confirmar dicha posibilidad.

En concreto, el ministro de Defensa, Radu Miruta, ha manifestado a la cadena Digi24 que, "si fue golpeado por un dron o si no lo fue, se está llevando a cabo una investigación para verificar estos hechos", aunque "los radares del Ministerio de Defensa Nacional no detectaron ningún dron que se dirigiera hacia este buque".

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De todos modos, "se trata de un asunto de gran gravedad (...) en aguas territoriales rumanas", ha subrayado Miruta, que, en la misma intervención, ha informado de que el buque de rescate "ha regresado" a puerto, ya que la tripulación del barco ha transmitido que "el incendio se ha extinguido, que no necesitan ayuda y que tampoco desean entrar a puerto".

Los dos sucesos se han producido en las inmediaciones de la costa rumana del mar Negro, una zona en la que las autoridades mantienen desplegados medios de emergencia para atender las consecuencias de ambos incidentes.

ACTIVADOS DOS CAZAS ESPAÑOLES EN MISIÓN DE LA OTAN

Si bien Defensa ha evitado confirmar o desmentir que el origen del incidente haya sido el impacto de un dron, ha indicado en redes que, durante la noche, su sistema de vigilancia por radar "detectó un grupo de objetivos aéreos en alta mar, en el Mar Negro", tras lo que despegaron "dos aviones F-18 de las Fuerzas Aéreas y Espaciales Españolas desplegadas en la Base Aérea 57 Mihail Kogalniceanu", como parte de la misión de Policía Aérea Reforzada de la OTAN con el Destacamento Paznic.

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Además, Defensa ha recogido el envío de un mensaje RO-Alert pasadas las 20 horas (hora local) después de que "dos objetivos aéreos penetraran en el espacio aéreo nacional". "Posteriormente, se perdió el contacto por radar con uno de los objetivos sobre el mar, mientras que el otro abandonó el espacio aéreo nacional a las 20.13 horas, dirigiéndose hacia Vâlcove, Ucrania", agrega la publicación.

Este último "continuó hacia Reni, Ucrania, con una trayectoria potencial hacia la ciudad de Galati, por lo que se emitió un nuevo mensaje de RO-Alert para el este del condado de Galati a las 20.33 horas", ha indicado el Ministerio, que ha subrayado que, finalmente, "el objetivo fue derribado por la defensa aérea ucraniana en la zona de la localidad de Reni, al norte del brazo de Chilia" del río Danubio, que marca la frontera oriental entre Ucrania y Rumanía.

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Aunque no es el primer incidente con drones en el espacio aéreo rumano desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania, el ataque contra un buque anclado en aguas territoriales de Rumanía sí supondría un nivel superior de alerta, que se suma a unas relaciones ya tensas entre Bucarest y Moscú tras un verano en el que el presidente rumano, el proeuropeo Nicusor Dan, llegó a dar orden de convocar al embajador de Rusia después de que la Fiscalía rumana concluyera que un dron derribado por las defensas rumanas era un modelo empleado por el Ejército ruso en la guerra contra Ucrania.