Rosario Flores desvela cómo lleva no ver a su nieta Azul tanto como le gustaría: "Estoy enamorada"

27/01/2026 Rosario Flores EUROPA SOCIEDAD ESPAÑA

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Inmersa en su gira de conciertos con su tour 'Universo de Ley', Rosario Flores ha aprovechado un hueco en su agenda para arropar a su gran amigo Mario Vaquerizo en el estreno del musical 'Cabaret'. Una cita muy especial en la que, sin poder disimular que se le cae la baba, ha confesado que está "enamorada" de su única nieta, Azul, hija de su hija Lola Orellana y del artista Cosme Daniel, que nació el pasado junio y con la que ha disfrutado de uno de los veranos más especiales de su vida en una faceta hasta ahora desconocida y con la que reconoce que está feliz, la de abuela.

Sin embargo, y a pesar de que dedica a la pequeña todos los momentos libres que le deja su carerra musical, les toca separarse porque como ha explicado "estoy de gira, me voy pasado mañana a América y estoy para arriba y para abajo, haciendo mucha gira, cantando mucho, que es lo que más me gusta y estoy muy contenta".

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Un viaje que se alargará varias semanas y en el que aunque echará mucho de menos a su nieta, ha encontrado en las videollamadas y los vídeos que le manda su hija la mejor manera de no perderse un solo momento de la bebé durante su ausencia: "Se lleva como todo el mundo me imagino. Echándolos mucho de menos pero bueno, pasa pronto". "Pues imagínate, estoy enamorada" ha confesado, revelando con un escueto "todo muy bien" -ya que Lola prefiere llevar su maternidad lejos del foco mediático- que tanto la mamá primeriza como la niña están fenomenal. "Somos dos abuelitas chochonas las dos" ha comentado con mucho sentido del humor su íntima amiga Mariola Orellana.