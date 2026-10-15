FHOEMO y SEIOMM piden que los más de dos millones de mujeres de 45 a 50 años reciban evaluación ósea en perimenopausia

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El presidente de la Fundación Hispana de Osteoporosis y Enfermedades metabólicas óseas (FHOEMO), el doctor Santiago Palacios, y el expresidente de la Sociedad Española de Investigación Ósea y del Metabolismo Mineral (SEIOMM), el doctor Guillermo Martínez Díaz-Guerra, han hecho un llamamiento a que los más de dos millones de españolas de entre 45 y 50 años reciban evaluación de su riesgo óseo en la perimenopausia.

"Una de cada cinco mujeres menopáusicas tiene osteoporosis" y se producen "cerca de 300.000 fracturas al año", ha indicado el segundo, mientras que el primero ha recordado que se podrían evitar "muchas de ellas". Por ello, Palacios ha destacado que la citada es "una época crucial" que está "relacionada con un 33 por ciento de la pérdida de masa ósea que va a tener una mujer hasta al final de su vida".

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Así, y con motivo de la celebración, el 18 de octubre, del Día Mundial de la Menopausia, y el 20, de la Osteoporosis, el presidente de la FHOEMO ha insistido en que "en los dos primeros años antes de la menopausia y en los tres posteriores, se produce una gran pérdida de masa ósea", la cual ha indicado que se podría prevenir. De este modo, el médico debe "valorar los factores de riesgo", dejando la densitometría "solo para los casos con indicación específica" y en los que se observa riesgo elevado.

Al respecto, Martínez Díaz-Guerra ha declarado que "la evaluación del riesgo debería realizarse en todas las mujeres, lo dicen las guías internacionales". "No es algo complejo clínicamente", ya que se lleva a cabo "en una entrevista" y se incorpora a la historia clínica, en la que se observa "si hay antecedentes, tabaquismo, uso de corticoides" y la edad, ha explicado.

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FACTORES DE RIESGO DE OSTEOPOROSIS

En este sentido, Palacios ha citado los cuatro factores de riesgo más importantes, que son el cardiovascular, en el que se incluyen, entre otros, diabetes, hipertensión y sobrepeso; la artrosis; padecer algún tipo de cáncer; y toda la sintomatología relacionada. Ante ello, ha incidido en la evaluación del riesgo ósea, que considera que puede realizar "cualquier médico, sea de la especialidad que sea".

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"El día que se metan los médicos de Familia, de verdad, en la prevención de la pérdida de masa ósea, esto cambiará", ha manifestado al hilo, por lo que ha mostrado su deseo de que "ojalá esto pase a ser un tema prioritario para todos". De hecho, ha invitado también "a toda la población" a la prevención, y es que es una enfermedad "más frecuente en mujeres", pero que también padecen los hombres.

En este contexto, ha expuesto que "el reto de los médicos es la prevención de la primera fractura" y, "cuando ya se tiene una", conseguir "evitar las siguientes". Debido a ello, ha citado "dos grupos de alto riesgo", que son "las mujeres con bajo peso" y a "las que les han quitado ambos ovarios".

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"Cuanto más bajan los estrógenos, más riesgo de densidad mineral ósea muy baja y de fractura", ha explicado, señalando ante ello que "está demostrado que la terapia hormonal en la menopausia, si es necesaria, puede prevenir en un 37 por ciento el riesgo de fractura vertebral" y en un 28 por ciento la de fémur. Precisamente sobre el tratamiento, aboga por su uso "cuanto más tiempo, mejor", pero siempre con "un manejo individualizado".

Sobre los problemas de desabastecimiento en las últimas semanas en terapia hormonal, que se dispone en la actualidad "tanto por vía oral como transdérmica" y "son igual de útiles", ha señalado que la Agencia Estadounidense del Medicamento (FDA, por sus siglas en inglés) retiró hace casi un año "todo lo referente a las preocupaciones relacionas", a excepción "del mayor riesgo de trombosis", lo que ha provocado "mucha más demanda". No obstante, existen "20 tratamientos" y "puede ser que en tres meses no tengamos unos, pero sí otros", ha manifestado.

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UNA VEZ SUFRIDA UNA FRACTURA, EL RIESGO DE UNA SEGUNDA ES ELEVADO

Por su parte, Martínez Díaz-Guerra se ha referido a las mujeres que ya han sufrido una fractura, siendo las de cadera "las que más condicionan la vida", aunque "numéricamente, las más importantes son las vertebrales", que "se diagnostican tarde". "En las mujeres con fractura, el riesgo posterior de fractura es elevadísimo en los dos siguientes años", ha apuntado, para añadir que el primer semestre tras el suceso "es la ventana de oportunidad para tratar", aunque cuatro de cada 10 no recibe tratamiento osteoprotector un mes después de una fractura de cadera.

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Sobre las terapias en este punto, ha sostenido que existen alternativas eficaces, como fármacos antirresortivos, pero la tendencia "es iniciar el tratamiento con tratamiento anabólico, osteoformador". Junto a ello, es necesario "un seguimiento a largo plazo", que va acompañado de "recomendaciones nutricionales, añadiendo calcio y vitamina D", y ejercicio físico.

Además, ha mostrado su especial preocupación en relación con la "demanda brutal" de los fármacos agonistas del receptor de GLP-1. "Los pacientes pierden peso y grasa, pero en alguna medida también -no sabemos cual- pierden masa magra, masa muscular", por lo que "no se sabe bien el efecto a largo plazo sobre la masa ósea y el riesgo de fractura", ha expuesto, alertando de que han encendido "un pilotito rojo" al respecto, y es que no es posible "garantizar que el efecto de estos fármacos sobre el hueso no sea dañino".

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Por último, la paciente de osteoporosis desde hace 25 años, Beatriz Soto, ha expuesto su caso, el "impacto psicológico" que se sufre y cómo ha evitado sufrir fracturas asociadas a una patología que afecta a cerca de tres millones de españoles, siendo el 80 por ciento mujeres. "Ahora hay mucha más información", ha celebrado, para subrayar que se puede convivir con la enfermedad, "pero requiere mucho esfuerzo".