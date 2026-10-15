Nuria Fergó, su espontánea declaración de amor a Claudio Bruno cuatro meses después de salir a la luz su relación

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Tras un año especialmente complicado por la muerte de su padre y su ruptura con Juan Pablo Lauro después de 3 años de relación en la que llegaron a anunciar su boda, Nuria Fergó ha recuperado la sonrisa. Y uno de los grandes 'culpables' del momento tan dulce que está viviendo es su nuevo amor, el productor argentino Claudio Bruno, con el que su noviazgo está plenamente consolidado cuatro meses después de salir a la luz.

"Ya me conocéis... estoy feliz. Cuando estoy bien estoy bien y cuando estoy mal estoy mal... y ahora estoy en un momento muy bonito. La verdad, la vida te da sorpresas y hay que vivir el momento y disfrutar de las cosas que te vengan" expresaba con una gran sonrisa poco después de hacerse público que estaba de nuevo enamorada.

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Y ahora lo ha demostrado con una espontánea declaración de amor a Claudio en la presentación del nuevo proyecto del empresario, el 'Espacio Alma', que Nuria ha amadrinado junto a su compañero en 'Operación Triunfo' Naím Thomas.

"¿Qué voy a decir? Que estoy muy feliz, que estoy muy orgullosa de mi Claudio Bruno por todo lo que está haciendo, por la ilusión con la que lo hace, porque no para... esa cabeza no para de querer hacer cosas, de todo el equipo que tiene que lo tiene a tope para que salga todo bien y, nada, que lo admiro. que estoy orgullosa, que lo amo y para adelante como los de Alicante" ha exclamado en un arrebato de amor público por el argentino en el que no le ha importado que estuviese la prensa presente.

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Y es que como ha reconocido, "estoy muy orgullosa porque todo esto es de mi pareja, y me encanta que le encante la cultura, que le encante cantar, que le encanten los musicales, el cine y todo lo que está montando, ¿no?". "La declaración de amor me ha salido sola, no sé ni lo que he dicho, pero es verdad que le amo con locura. Estoy muy feliz. ¿Qué quieres que te diga? Sí, estoy muy feliz" ha confesado con una gran sonrisa.

Como ha desvelado "lo bonito de todo esto es la libertad que tenemos que tener y que tenemos porque Claudio entiende mi trabajo. Hay que tener confianza, porque sino no vamos a ningún lado. Y estoy encantada, de verdad. No sé, hacemos un buen tándem. Nos hemos encontrado en un momento de nuestras vidas buscando lo mismo, con lo cual está siendo muy fácil. Muy fácil".

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Sin embargo, y aunque está enamoradísima, Nuria ha asegurado que "no está en nuestros planes" pasar por el altar. "¿Para qué? Si lo bonito que estamos viviendo es el día a día y cómo va avanzando la relación, y lo a gusto que estamos y los proyectos que tenemos en común y todas las cosas que hay que hacer. Entonces, ¿realmente crees que voy a pensar yo en una boda? No" ha sentenciado rotunda.