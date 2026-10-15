Netanyahu revela que habló por teléfono con Al Shara después de bombardear Damasco en julio de 2025

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El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha revelado este jueves que llamó por teléfono al ahora presidente de Siria, Ahmed al Shara, poco después de ordenar una serie de ataques contra Damasco y otras zonas del país en julio de 2025 en un intento por "mandar un claro mensaje" sobre la situación de la minoría drusa en el país.

Es la primera vez que el mandatario se pronuncia sobre dicha conversación, que tuvo lugar meses después de que Al Shara llegara al poder tras derrocar a finales de 2024 al entonces presidente Bashar al Assad. Esta llamada directa entre ambos podría ser, además, la primera de este tipo en la historia de ambos países.

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"Llamé por teléfono a Al Shara. Fue una conversación breve pero muy contundente, y la matanza de drusos se detuvo", ha afirmado durante una conferencia de su parte, el Likud, dirigida precisamente a miembros de esta minoría, según informaciones del diario 'The Times of Israel'.

Asimismo, ha señalado que el bombardeo tenía como objetivo "proteger a los drusos del sur de Siria en medio del conflicto sectario que se estaba produciendo". "Haré todo lo que pueda para proteger a nuestros hermanos y a vuestros hermanos", ha aclarado.

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Desde entonces, los gobiernos de los dos países han entablado conversaciones sobre un acuerdo de seguridad, mientras las autoridades sirias insisten en exigir la retirada de las tropas israelíes de la zona de amortiguación en la frontera que se encuentra bajo el control de Israel desde la caída de Al Assad.

Durante aquellos ataques, las fuerzas israelíes aseguraron haber atacado los cuarteles generales militares del entonces Gobierno interino sirio en Damasco, así como las inmediaciones del palacio presidencial. La sede del Ministerio de Defensa sirio fue destruida por un misil israelí.

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