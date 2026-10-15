Mónica Medina 'se rinde' y abandona la casa de Emilio Gutiérrez Caba 15 días antes de lo previsto

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Después de meses defendiendo su derecho a quedarse en el piso de Emilio Gutiérrez Caba en el que llevaba residiendo más de 20 años en la capital -y que asegura que el actor le regaló durante su relación, que se prolongó diez años-, Mónica Medina abandona el que ha sido su hogar tras la negativa del veterano intérprete a llegar a un acuerdo para que pudiese continuar en su propiedad.

En septiembre se paralizaba 'in extremis' el desahucio de la abogada tras la demanda interpuesta por Gutiérrez Caba, pero finalmente, y tras asegurar en diferentes platós que ella ha reformado el piso y se ha hecho cargo de sus gastos llegando a invertir más de 200.000 euros en él, los abogados de ambas partes fijaban que sería el 29 de octubre cuando Mónica se iría de la vivienda para siempre.

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"Me voy al destierro. Me tengo que marchar. Hemos llegado a un acuerdo que él, por supuesto, no ha dicho ni mu. Y yo, por mi salud, me voy porque cuando se tiene un pico de estrés prolongado en el tiempo, las defensas bajan y estoy sin dormir, con problemas de estómago, con dolores de cabeza... Y entonces mi salud está por encima de todo, así que sí, me voy. Yo no quiero seguir en el piso. Emilio me ha roto" confesaba entonces muy emocionada, lamentando que el actor no haya cedido un ápice a pesar de la historia de amor que vivieron a finales de los 90.

Y aunque el día en el que tenía que dejar el que ha sido su hogar era el próximo 29, Mónica no quiere seguir ni un minuto más en el lugar que tantos recuerdos le trae y en el que tanto esfuerzo y dinero ha invertido y este mismo jueves 15 de octubre ha comenzado su mudanza. A primera hora de la mañana un camión ha llegado al lugar y, muy seria y vestida completamente de negro, la ex de Gutiérrez Caba ha supervisado personalmente, incluso con un café en la mano, como los operarios han ido sacando sus pertenencias del piso. Su destino más inmediato, como ella misma ha revelado en una de sus últimas apariciones ante las cámaras lamentando que no puede permitirse ninguna otra propiedad en el barrio en el que ha vivido tantos años, será Francia.

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