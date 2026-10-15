Lufthansa elevará al 20% el tráfico entre Europa y Latinoamérica tras la compra de TAP y prevé sinergias de 450 millones

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El Grupo Lufthansa elevará su cuota de mercado en el tráfico aéreo entre Europa y Latinoamérica del 9% al 20% aproximadamente tras la compra de una participación minoritaria de TAP Air Portugal, lo que le situará a la par con IAG y por delante de Air France-KLM en este mercado.

Así lo ha reflejado la compañía en una presentación para inversores tras conocerse ayer la elección del Gobierno portugués sobre el proceso de privatización de la aerolínea lusa, mientras que también ha apuntado crecimientos de su presencia hacia Portugal y Norteamérica.

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Entre otros factores, el grupo ha señalado, además, que la operación puede generar sinergías anuales de hasta 450 millones de euros, impulsada por alianzas, fidelización y actividades de mantenimiento y cargo.

Por otro lado, la colaboración de una década entre ambas empresas a través de Star Alliance entra en una nueva etapa basada en el control conjunto y un sólido marco de gobernanza.

La propuesta de Lufthansa también incorpora un crecimiento de la flota de TAP de hasta 117 aviones para 2035 y 130 a partir de ese año. Además, hasta ocho unidades Airbus A350-900 serán transferidos a la firma aérea lusa a partir de 2030.

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INVERSIONES DE 300 MILLONES Y TRES CONSEJEROS EN EL CONSEJO

En cuanto a las nuevas inversiones en Portugal, se contemplan unos 300 millones de euros y 700 puestos de trabajo en Santa Maria da Feira en el ámbito del mantenimiento y la ingeniería, junto con una inversión adicional en una escuela aeronáutica en Tancos.

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En relación al consejo de administración, cinco de los nueve consejeros, incluido el presidente, serán nombrados por el Estado portugués. Asimismo, tres consejeros ejecutivos los nombrará Lufthansa y uno será designado por el Gobierno.

El Gobierno portugués, a través de una reunión de su consejo de ministros, decidió ayer seleccionar la propuesta del Grupo Lufthansa, por delante de su rival Air France-KLM, para adquirir hasta un 44,9% del capital de TAP Air Portugal por un cifra inicial de 1.025 millones de euros, que podría elevarse a 1.201 millones de euros incluyendo el 5% de acciones reservado para empleados, en caso de no acceder a su derecho de compra.

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TAP: AEROLÍNEA "SÓLIDA" Y "RENTABLE"

En palabras del consejero delegado del Grupo Lufthansa, Carsten Spohr, TAP es una aerolínea "sólida" y "rentable", además de ser una compañía "líder" a nivel internacional en las rutas del Atlántico Sur.

También valoró ayer en un comunicado la "estrecha" y "sólida" relación de confianza con Portugal durante muchos años, resaltando décadas de inversiones en el país. El grupo lleva más de 70 años presente en Portugal, con sus aerolíneas ofreciendo actualmente 353 vuelos semanales a seis destinos portugueses, lo que supone un aumento del 75% en la capacidad con respecto a 2019.

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Recientemente, TAP anunció unas pérdidas netas de 99,2 millones de euros durante la primera mitad de 2026, al dispararse un 40,3% interanual debido al aumento del precio de los combustibles, pese a registrar un nuevo récord de ingresos y pasajeros.

El proceso de venta parcial de la aerolínea de bandera nacional, relanzado por el Gobierno portugués en 2025, se redujo finalmente a dos candidatos tras la retirada del grupo IAG, propietario de Iberia, Vueling o British Airways, entre otros.