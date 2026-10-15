(Previa) El Almería defiende el liderato en Zubieta con Eibar y Mallorca pugnando en Ipurúa

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La UD Almería se enfrenta a la Real Sociedad B en Zubieta con el objetivo de mantener el liderato, mientras que el Eibar, su inmediato perseguidor, recibe al RCD Mallorca, rival directo que también aspira al ascenso, y Castellón viaja a Las Palmas con la esperanza de aprovechar un tropiezo de sus rivales directos, todo ello en la jornada 10 de LaLiga Hypermotion.

El Almería tendrá que cruzar el país de sur a norte para enfrentarse este sábado (14.00) a la Real Sociedad B, en un encuentro en el que los rojiblancos, con 21 puntos, los mismos que el Eibar, buscarán defender su condición de líderes en una Segunda División muy igualada, con el Castellón, tercero, a un solo punto de distancia.

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Para ello, los pupilos de García Pimienta, que firmaron el mejor arranque del club en Segunda División tras nueve fechas, querrán encadenar su séptima victoria consecutivas y la tercera a domicilio. Enfrente tendrán a una Real Sociedad B que atraviesa una dinámica antagónica. El filial donostiarra acumula cuatro derrotas seguidas y todavía no ha ganado como local, por lo que tratará de poner fin a ambas rachas negativas.

Horas más tardes (16.15), el inmediato perseguidor del Almería, la SD Eibar, se medirá en Ipurúa a un rival directo por el ascenso, el RCD Mallorca. Los armeros querrán encabezar de nuevo la clasificación tras caer en su anterior encuentro contra el Real Oviedo (3-1), un resultado que puso fin a su racha de siete victorias consecutivas.

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Además, el conjunto vasco quiere que su estadio se convierta en un fortín, como ya hizo la temporada pasada, después de haber perdido como local únicamente el partido en el estreno del curso, y haberse impuesto en los tres siguientes. Pero el Eibar no es el único equipo con ambiciones serias, ya que los bermellones también pelean por el mismo objetivo de ascender directamente y buscará aprovechar su reciente triunfo ante Las Palmas (3-1) para dar estabilidad al proyecto de Luis García Fernández.

Por su parte, el CD Castellón, segundo mejor visitante y uno de los aspirantes al liderato junto a Almería y Eibar, se examinará (21.00) fuera de casa ante Las Palmas, en el encuentro que cerrará la jornada sabatina. Los 'orelluts' no quieren perdonar más puntos tras el empate contra el Ceuta (1-1) y la reciente derrota frente al Andorra (1-0), por lo que tratarán de aprovechar la mala dinámica de los canarios, que no gana desde la jornada 5, cuando se impuso al Cádiz (0-1), y que se encuentra a tres puntos del descenso.

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En la lucha por los 'playoffs', el Real Sporting recibe (18.30) al colista de LaLiga Hypermotion, el Albacete, que suma solo un punto. Pese a la dedicada situación que atraviesa el conjunto castellano-manchego, entre los equipos más goleados de la competición, los asturianos no tendrán que confiarse, ya que no vencen al Albacete desde la temporada 2023-24. Así, los de Nicolás Larcamón intentarán mantener el ritmo para continuar una semana más en puestos de promoción.

Eso sí, lo que ocurra en El Molinón podría meter presión al Sabadell, que visitará este domingo (21.00) El Plantío. Allí, el conjunto catalán, que viene de vencer al Ceuta (1-2), se medirá a un Burgos que es el cuarto mejor local de la categoría, con diez puntos sumados en su feudo. Por su parte, el Girona tendrá el objetivo de regresar a los puestos de 'playoffs' en su duelo contra el Andorra en Montilivi (18.30), después de encadenar dos empates consecutivos, frente a Tenerife (1-1) y Mallorca (0-0).

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PROGRAMA DE LA JORNADA 10 DE LALIGA HYPERMOTION

-Viernes 16 de octubre

Leganés - Córdoba (20.30).

-Sábado 17 de octubre

Real Sociedad B - Almería (14.00).

Eibar - Mallorca (16.15).

Real Sporting - Albacete (18.30).

Las Palmas - Castellón (21.00).

-Domingo 18 de octubre

Ceuta - Real Oviedo (14.00).

Granada - Cádiz (16.15).

Valladolid - Eldense (18.30).

Girona - Eldense (18.30).

Burgos - Sabadell (21.00).

-Lunes 19 de octubre

Celta Fortuna - Tenerife (20.30)