Cuatro grandes telescopios agilizarán desde La Palma (España) el estudio del universo más energético

Guardar

Roque de los Muchachos (La Palma, España), 15 oct (EFE).- Los cuatro grandes telescopios de la futura red Cherenkov que comienzan a operar este jueves en la isla española de La Palma se moverán con una enorme rapidez desde que en algún observatorio mundial se detecten explosiones del universo "más energético", según el director del Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), Valentín Martínez.

El máximo responsable del IAC se ha pronunciado de esta manera en declaraciones a los medios con motivo del "día de celebración" que vive la comunidad astrofísica con la puesta en marcha, por parte de un consorcio científico conformado por once países, de los cuatro telescopios LST que formarán parte de la futura red Cherenkov.

PUBLICIDAD

Son telescopios distintos de los tradicionales que acoge el mismo emplazamiento, el Observatorio del Roque de los Muchachos, puesto que carecen de cúpula y van a permitir estudiar el universo más energético, las explosiones más grandes "que ahora sabemos que ocurren en el universo", detalló Valentín Martínez.

Se trata de fenómenos energéticos que ocurren muy rápidamente de los que "se sospechaba que estaban ahí, pero ahora sabemos exactamente por dónde podemos ir y necesitamos telescopios especialmente diseñados para poder estudiarlos", que es lo que harán los telescopios Cherenkov, añadió el director del IAC.

PUBLICIDAD

Y sus características ópticas hacen que no necesiten una cúpula donde "esconderse", al tiempo que lo que necesitan los astrofísicos es "que se muevan muy rápido porque lo que vamos a hacer es responder a una llamada de otro tipo de observatorios que nos digan aquí ha habido una explosión" y dirigirlos hacia ese punto "más rápidamente que ninguno, es algo que los hace muy espectaculares", indicó.

Los cuatro telescopios pueden trabajar separados, pero la idea es que operen conjuntamente para poder distinguir de dónde vienen las partículas energéticas, dónde ha ocurrido esa explosión, explicó el director del IAC, quien recordó que se sabía que las partículas energéticas existían, pero no su procedencia y "ahora sabemos que son fenómenos astrofísicos".

PUBLICIDAD

"Hay que conseguir saber más o menos dónde está ese objeto astrofísico para que luego, por ejemplo, el Gran Telescopio Canarias (GTC), lo observe en otro rango del espectro y tener otras propiedades. Es la combinación de todo, de que alguien nos dice "aquí ha ocurrido la explosión", estos detectan los rayos gamma y la energía que tiene y finalmente GTC analiza qué características tienen esa explosión", detalló.

También dijo que cada telescopio LST ha requerido una inversión de entre 25 y 30 millones de euros y formarán parte del observatorio CTAO que construye en Chile la Organización Europea para el Observatorio Austral (ESO).

Además otros nueve telescopios de tamaño medio de la CTAO se instalarán en el Observatorio del Roque de los Muchachos, donde se sitúa el Gran Telescopio Canarias, el mayor del mundo para observaciones infrarrojas, y que va a colaborar con los Cherenkov.

PUBLICIDAD

Ello implica, precisó el director del IAC, que en el Roque de los Muchachos hay "una ventana para el universo en todas las partes del espectro electromagnético que podemos utilizar".