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Juicio de los Cuadernos: declara el testigo que fotografió los cuadernos de Centeno y se exhiben los originales

El juicio a la expresidenta Cristina Kirchner sigue este jueves ante el Tribunal Oral Federal 7 con la declaración como testigo del reportero gráfico que fotografió los originales de los cuadernos del remisero Oscar Centeno

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El juicio oral por los Cuadernos de la corrupción se reanudó este jueves ante el Tribunal Oral Federal 7 con nuevos testimonios luego de que el martes pasado la audiencia fue a puertas cerradas porque declararon agentes de inteligencia de la Policía Federal vinculados al análisis de los teléfonos de los acusados durante la investigación de la causa entre 2018 y 2019.

La audiencia del martes pasado se realizó a puertas cerradas sin transmisión por el canal de YouTube del Poder Judicial ni presencia de público o prensa en la sala de audiencias del subsuelo de Comodoro Py 2002 porque declararon agentes de inteligencia de la Policía Federal que dieron precisiones sobre los aspectos técnicos del entrecruzamiento de llamadas que estuvo a su cargo.

En lo principal esos testimonios se centraron en determinar si los teléfonos celulares de ciertos acusados estuvieron en los lugares donde el remisero arrepentido Oscar Centeno indicó que se habría ido a buscar dinero del pago de sobornos en sus recorridas como chofer del exfuncionario de Planificación en el kirchnerismo, Roberto Baratta.

13:47 hsHoy

Terminó la declaración del reportero gráfico luego de dar precisiones sobre cómo se fotografiaron los cuadernos

El testigo concluyó su declaración luego de responder preguntas de todas las partes sobre el estado de los cuadernos originales que fotografió. También se lo interrogó sobre si al momento de realizar el registro fotográfico se convocó a un escribano o se buscó alguna manera de certificar el acto, a lo que respondió de manera negativa.

El Tribunal dispuso un cuarto intermedio de diez minutos antes de continuar con otro testimonio previsto para la jornada.

13:22 hsHoy

Se le exhiben al testigo los cuadernos originales de Centeno

Los cuadernos originales del remisero Oscar Centeno se le exhiben al testigo para que diga si son los que fotografió. Respondió de manera positiva.

juicio cuadernos
Se exhiben los originales de los cuadernos en la audiencia

Los cuadernos están a resguardo en la caja fuerte del Tribunal Oral Federal 7 y cada vez que se muestran en la audiencia son exhibidos en la misma bolsa de una casa deportiva en la que fueron entregados a la Justicia. Los manipula un secretario judicial que usa guantes. También se le exhibieron CDs que se entregaron a la fiscalía.

cuadernos
Uno de los originales de los cuadernos exhibidos en la audiencia
12:47 hsHoy

Declara el reportero gráfico que fotografió los originales de los cuadernos de Oscar Centeno

El fotógrafo del diario La Nación, Fernando Gutiérrez Hermello, es el primer testigo de la jornada y recordó que fue convocado para ir a la casa del periodista Diego Cabot y fotografiar los originales de los cuadernos del remisero Oscar Centeno.

Explicó que luego los entregaron en la fiscalía de Carlos Stornelli en Comodoro Py 2002. El testigo dijo no recordar con exactitud cuántos cuadernos eran y que fue convocado para esa “sesión de fotos” por la jefa de redacción del diario.

“Estábamos en el diario y después nos fuimos a la casa de Diego”, donde hicieron las fotos, explicó ante preguntas de la fiscalía. Los cuadernos “estaban adentro de una bolsa de plástico”, los sacaron y como eran varios “había que hacer reproducciones de todas las páginas”.

“Los apoyé en el piso y empecé uno por uno a sacar la tapa y hacer hoja por hoja, con todos”. No recordó si hubo papeles sueltos. “Era todo manuscrito, lleno de anotaciones”. Dijo que el periodista le refirió que “se los había entregado un anónimo”.

12:24 hsHoy

La audiencia comenzó con planteos sobre 71 testigos desistidos por la UIF

La audiencia de este jueves comenzó con planteos relativos a 71 testigos que fueron desistidos por la querella de la Unidad de Información Financiera. Al respecto la fiscalía a cargo de Fabiana León no presentó objeciones.

Por su parte el abogado Carlos Beraldi, defensor de la ex presidenta Cristina Kirchner, explicó no tener inconveniente con el desistimiento de los testigos pero rechazó que sus testimonios sean incorporados por lectura. “Lo que no vamos a consentir es que se incorporen por lectura sus declaraciones”, planteó.

Beraldi argumentó que, si la UIF pretende que esos dichos formen parte del debate, deberá convocar a los testigos a declarar en el juicio. “Una cosa es incompatible con la otra”, afirmó.

El Tribunal aceptó desistir de 70 testigos cuyas declaraciones previas no se incorporarán al debate y ratificó la declaración de uno de ellos. Las defensas sumaron nuevos pedidos al respecto con lo que se agregó una decena más de testigos que no declararán.

11:32 hsHoy

Juicio de los Cuadernos: a puertas cerradas analizaron entrecruzamientos de llamadas de los acusados

El Tribunal que juzga a la expresidenta Cristina Kirchner decidió cortar para esta audiencia la difusión por el canal del Poder Judicial porque declararon testigos de sectores de inteligencia de la PFA que hicieron entrecruzamientos de llamados

El juicio se realiza a puertas cerradas sin público ni trasmisión porque declaran agentes de inteligencia de la PFA Fotografía: Maximiliano Luna
El juicio se realiza a puertas cerradas sin público ni trasmisión porque declaran agentes de inteligencia de la PFA Fotografía: Maximiliano Luna

El juicio oral por los Cuadernos de la corrupción tuvo lugar este jueves sin difusión casi por el canal de Youtube del Poder Judicial y con parte de la audiencia a puertas cerradas, en el inicio del tramo dedicado a analizar los entrecruzamientos de llamadas que se hicieron en la investigación.

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