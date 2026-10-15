Juicio de los Cuadernos: declara el testigo que fotografió los cuadernos de Centeno y se exhiben los originales

El juicio oral por los Cuadernos de la corrupción se reanudó este jueves ante el Tribunal Oral Federal 7 con nuevos testimonios luego de que el martes pasado la audiencia fue a puertas cerradas porque declararon agentes de inteligencia de la Policía Federal vinculados al análisis de los teléfonos de los acusados durante la investigación de la causa entre 2018 y 2019.

La audiencia del martes pasado se realizó a puertas cerradas sin transmisión por el canal de YouTube del Poder Judicial ni presencia de público o prensa en la sala de audiencias del subsuelo de Comodoro Py 2002 porque declararon agentes de inteligencia de la Policía Federal que dieron precisiones sobre los aspectos técnicos del entrecruzamiento de llamadas que estuvo a su cargo.

En lo principal esos testimonios se centraron en determinar si los teléfonos celulares de ciertos acusados estuvieron en los lugares donde el remisero arrepentido Oscar Centeno indicó que se habría ido a buscar dinero del pago de sobornos en sus recorridas como chofer del exfuncionario de Planificación en el kirchnerismo, Roberto Baratta.