El DAO de la G.Civil dice que Marlaska le llamó tras filtrarse el correo de Begoña Gómez

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Madrid, 15 oct (EFE).- El director adjunto operativo (DAO) de la Guardia Civil, Manuel Llamas, ha comunicado al juez instructor del caso Leire, Santiago Pedraz, que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, le llamó tras filtrarse el correo electrónico de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El juez Santiago Pedraz instruye la causa seguida por una supuesta trama para tratar de desestabilizar investigaciones que afectan al Gobierno y al entorno de Pedro Sánchez, en la que entre los investigados figuran la exmilitante socialista Leire Díez, Manuel Llamas y la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González.

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En el marco de esta investigación el magistrado requirió a Manuel Llamas información de una serie de informaciones reservadas en la Guardia Civil.

Manuel Llamas ha contestado al juez en un escrito en el que explica que Fernando Grande-Marlaska y Mercedes González le llamaron tras la filtración del correo de Begoña Gómez en el marco de la investigación en un Juzgado de Badajoz a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno.

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El DAO señala textualmente en su escrito en referencia a una de las informaciones reservadas por las que le pregunta el juez: "El motivo de aquella dación de cuentas no fue otro que la propia directora general estuvo en la génesis de la misma a través de una llamada, así como otra del ministro del Interior".

"A través de ambas llamadas se puso en antecedentes al DAO sobre los perjuicios que había provocado la divulgación de los datos personales de personas ajenas a la investigación que se llevaba a cabo por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ante un Juzgado de Badajoz", añade.

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Agrega que de otras tres informaciones reservadas elaboras en otras tantas unidades dependientes de la Dirección Adjunta Operativa "no se remitió oficio de las mismas a la directora general toda vez que estuvo ajena a su génesis y no tuvo participación ni conocimiento previo alguno en su origen ni en su tramitación".

"Eran cuestiones de gobierno interno que el propio DAO resolvía con los mandos a los que se les ordenaba la incoación", aclara.

El juez también preguntó al DAO por expedientes disciplinarios abiertos a agentes de la UCO.

Sobre los mismos, Llamas certifica que "ninguno de los cuatro expedientes disciplinarios ha sido motivado directamente por hechos que guarden relación directa con investigaciones judiciales". EFE

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