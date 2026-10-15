Espana agencias

Cuerpo avanza que el Gobierno subirá pensiones y salario mínimo aún estando en funciones

Guardar

Madrid, 15 oct (EFE).- EL vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha avanzado que tanto la revalorización anual de las pensiones con la inflación como la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) que proponga la comisión de expertos podrían aprobarse aunque el Ejecutivo esté ya en funciones.

En el caso de las pensiones ha querido lanzar el "mensaje inequívoco" de que van a incrementarse en 2027 lo que corresponda conforme a la regla de revalorización establecida por ley, aunque su concreción requiere de un decreto ley que confirme la subida.

PUBLICIDAD

"A mi juicio, pero eso lo tendrán que valorar los abogados del Estado, está perfectamente justificada esa actualización de las pensiones en el mes de diciembre, es de urgente necesidad e interés general", ha dicho en declaraciones a TVE, donde ha señalado que lo mismo ocurrirá con el SMI, que no requiere de un decreto ley, sino de un real decreto que es prerrogativa del Gobierno. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 1 de las 10:00

Con las loterías de Juegos Once no solo tienes la opción de ganar varios euros en premios, sino que parte del dinero recaudado se destina a beneficios sociales

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 1 de las 10:00

‘Black Rus’, el grupo ultra ruso detrás del sabotaje en la frontera de Letonia, amenaza con nuevos ataques: “La UE y la OTAN caerán tras nuestro primer golpe”

En la frontera entre Letonia y Bielorrusia, la noche del 5 al 6 de octubre, un grupo de encapuchados entró a territorio letón, robaron cámaras, dañaron equipos y se enfrentaron a militares

‘Black Rus’, el grupo ultra ruso detrás del sabotaje en la frontera de Letonia, amenaza con nuevos ataques: “La UE y la OTAN caerán tras nuestro primer golpe”

El exjuez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ofrece defensa gratuita a los nacionalizados por la ‘ley de nietos’ que no podrán votar en las elecciones

La Federación de Asociaciones Gallegas de Argentina anuncia que el despacho del exjuez asumirá la representación de los afectados, que tienen hasta el 19 de octubre para personarse ante el Supremo con abogado y procurador

El exjuez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ofrece defensa gratuita a los nacionalizados por la ‘ley de nietos’ que no podrán votar en las elecciones

Tim Spector, experto en genética: “Los bebedores de café tienen un microbioma intestinal más diverso que los no bebedores de café”

Más de 22.000 personas participaron en un estudio para averiguar qué función tenía la bebida en la salud intestinal y hubo una respuesta significativa

Tim Spector, experto en genética: “Los bebedores de café tienen un microbioma intestinal más diverso que los no bebedores de café”

Poner en duda las pensiones es una estrategia de alto riesgo: son cerca de 10 millones de votantes, apenas se abstienen y no se fían de Vox

El PSOE se ha encontrado con un regalo en campaña y es que Vox y PP hablen de un “modelo mixto” o de que el sistema “va a petar” tras ocho años de revalorización y con la hucha más llena

Poner en duda las pensiones es una estrategia de alto riesgo: son cerca de 10 millones de votantes, apenas se abstienen y no se fían de Vox
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

‘Black Rus’, el grupo ultra ruso detrás del sabotaje en la frontera de Letonia, amenaza con nuevos ataques: “La UE y la OTAN caerán tras nuestro primer golpe”

‘Black Rus’, el grupo ultra ruso detrás del sabotaje en la frontera de Letonia, amenaza con nuevos ataques: “La UE y la OTAN caerán tras nuestro primer golpe”

El exjuez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ofrece defensa gratuita a los nacionalizados por la ‘ley de nietos’ que no podrán votar en las elecciones

Poner en duda las pensiones es una estrategia de alto riesgo: son cerca de 10 millones de votantes, apenas se abstienen y no se fían de Vox

La DGT frena dos grandes reformas por las elecciones del 29-N: queda en el aire la rebaja de la tasa de alcohol y adelantar el delito por exceso de velocidad

Margarita Robles escala al ‘número dos’ del PSOE tras ser una de las tres ministras aprobadas por el último CIS y la titular de Defensa más longeva

ECONOMÍA

Miguel Benito Barrionuevo, abogado: “La vivienda está cada vez peor, por eso estos dos consejos legales valen oro”

Miguel Benito Barrionuevo, abogado: “La vivienda está cada vez peor, por eso estos dos consejos legales valen oro”

El precio de la gasolina este 15 de octubre en Madrid, Barcelona y otras ciudades

Miguel Ángel Vázquez, presidente de los economistas: “El sistema público de pensiones no está quebrado, va a seguir existiendo”

Las peticiones de los autónomos para el futuro gobierno tras las elecciones del 29N: cuota cero, IVA franquiciado y mejoras en la jubilación

El campo español puede perder ayudas de 1.500 millones al año si se aprueba el presupuesto para la UE propuesto por Irlanda

DEPORTES

El partido ante la Roma abre el debate sobre la delantera del Real Madrid: Carlos Espí y Endrick reclaman minutos a base de goles

El partido ante la Roma abre el debate sobre la delantera del Real Madrid: Carlos Espí y Endrick reclaman minutos a base de goles

Las palabras de Mourinho tras el partido de Champions ante Roma: “Ha sido difícil, un rival que juega un deporte diferente al fútbol al que estamos acostumbrados”

El Betis remonta ante el Porto y firma su segunda victoria en Champions

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid ante la Roma en Champions

El Real Madrid se levanta de la lona ‘in extremis’ para rascar una épica victoria en Champions ante una Roma que parecía eterna