Cuerpo avanza que el Gobierno subirá pensiones y salario mínimo aún estando en funciones

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Madrid, 15 oct (EFE).- EL vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha avanzado que tanto la revalorización anual de las pensiones con la inflación como la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) que proponga la comisión de expertos podrían aprobarse aunque el Ejecutivo esté ya en funciones.

En el caso de las pensiones ha querido lanzar el "mensaje inequívoco" de que van a incrementarse en 2027 lo que corresponda conforme a la regla de revalorización establecida por ley, aunque su concreción requiere de un decreto ley que confirme la subida.

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"A mi juicio, pero eso lo tendrán que valorar los abogados del Estado, está perfectamente justificada esa actualización de las pensiones en el mes de diciembre, es de urgente necesidad e interés general", ha dicho en declaraciones a TVE, donde ha señalado que lo mismo ocurrirá con el SMI, que no requiere de un decreto ley, sino de un real decreto que es prerrogativa del Gobierno. EFE