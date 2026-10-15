Macron promete a Zelenski que Francia "continuará del lado de Ucrania"

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Bruselas, 15 oct (EFE).- El presidente francés, Emmanuel Macron, prometió este jueves a su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, que el Ejecutivo francés "continuará asumiendo sus responsabilidades" de apoyo a Kiev frente la agresión rusa, y calificó de "capital" que se mantenga ese respaldo "colectivo".

El mandatario francés trasladó este mensaje a Zelenski en los márgenes de la primera jornada de la cumbre de líderes europeos celebrada entre hoy y el viernes en Bruselas, a la que también está invitado el líder ucraniano.

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La líder de la ultraderecha francesa y favorita, según los sondeos, para las elecciones presidenciales galas de 2027, Marine Le Pen, ha cuestionado el mantenimiento del apoyo a Kiev, al igual que la copresidenta de la también formación ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD), Alice Weidel.

"Esta noche le he reiterado al presidente Zelenski nuestra determinación de permanecer al lado de Ucrania y del pueblo ucraniano", dijo Macron a través de un mensaje en redes sociales.

"Mientras Rusia opta por escalar porque está empantanada en el frente, es capital que colectivamente proporcionemos a Ucrania todos los medios necesarios para defenderse y para proteger a su población civil y sus infraestructuras", añadió Macron, quien también dijo que París seguirá apoyando a Ucrania "en la búsqueda de una paz sólida y duradera".

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Zelenski, por su parte, agradeció el apoyo a Macron y relató que durante la reunión, "Rusia llevó a cabo otro ataque despreciable con drones contra la infraestructura energética ucraniana en Lutsk", lo que causó cortes eléctricos en la ciudad.

"Lamentablemente, este tipo de terror ruso, flagrante y vil, se ha producido de forma casi constante en los últimos días. Rusia ha ignorado deliberadamente la propuesta del presidente estadounidense de establecer una 'tregua energética', dijo el mandatario ucraniano, quien también acusó a Moscú de "aprovechar los problemas en el funcionamiento de Starlink para causar la máxima destrucción a todo aquello que sustenta la vida cotidiana".

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Zelenski y Macron también abordaron el suministro de nuevos paquetes destinados a reforzar la aviación de combate ucraniana, o para acelerar los trabajos en el sistema europeo de defensa antibalística.

El presidente ucraniano participará el viernes en una sesión de trabajo de la cumbre europea centrada en el respaldo a Ucrania, con el reto de suministrarle más defensas aéreas y adelantarle financiación tras el levantamiento de sanciones estadounidenses al diésel ruso. EFE

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