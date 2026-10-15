Los 'Amigos de la Cohesión' cierran filas para exigir un presupuesto de UE "ambicioso, justo y equilibrado"

Guardar

El grupo de 17 países, entre ellos España, que forman el llamado 'Amigos de la Cohesión' han cerrado filas este jueves en los márgenes de la cumbre de líderes de la UE que abordará la negociación del futuro presupuesto de la Unión post 2027, para reivindicar que el próximo Marco Financiero Plurianual (MFF, por sus siglas en inglés) sea "ambicioso, justo y equilibrado".

Las negociaciones entran en una "fase decisiva" y por ello quieren dejar claro que permanecen "unidos" para defender unas cuentas ambiciosas con las que poder "abordar los nuevos retos, al tiempo que se salvaguardan las políticas fundamentales de los tratados", establece la declaración conjunta firmada por los 17 países.

PUBLICIDAD

El documento, publicado tras una reunión previa al Consejo Europeo en Bruselas auspiciada por Italia y Rumanía, insiste en la necesidad de "preservar la capacidad del presupuesto de la UE para cumplir", después de haber sufrido recortes hasta dejarlo en un 1,02% del PIB europeo.

"Creemos que el acuerdo final debería asegurar que el presupuesto puede abordar las prioridades existentes y las emergentes, al tiempo que se protegen políticas clave", recoge la declaración, que apunta entre esas claves la Política Agrícola Común (PAC) y la de Cohesión, tanto a la hora de financiarlas como de implementarlas.

PUBLICIDAD

También reclaman que los recursos deben estar acompañados de "reglas que salvaguarden los objetivos específicos" de las políticas de cohesión y agrícolas y que permitan tanto a los Estados miembro como a sus regiones hacer un "uso efectivo" de los fondos disponibles.

Asimismo, evocan un sistema de ingresos "más justo, no regresivo y equilibrado", para lo que defienden contribuir con recursos propios, siembre que se garantice una distribución "justa y equilibrada" de la carga financiera entre los Estados miembro Finalmente, expresan su rechazo a los "cheques" ("rebates", en inglés) que, defienden, "no tienen cabida en un presupuesto modernizado y justo".

PUBLICIDAD

La cumbre de jefes de Estado y de Gobierno en Bruselas es la primera ocasión en que los 27 abordan al máximo nivel la última propuesta de negociación del presupuesto a partir de 2027 distribuida a las capitales el pasado sábado por la presidencia de turno del Consejo de la UE, que este semestre ocupa Irlanda.

Las primeras reacciones apuntan a que se mantienen en posiciones muy alejadas los dos bloques tradicionales, entre los llamados 'frugales' que, como Alemania o Países Bajos, reclaman más recortes y aquellos que como España, Italia o Polonia se agrupan como los 'Amigos de la Cohesión' y ven en la rebaja un riesgo de "socavar la capacidad de la Unión de cumplir sus prioridades y preservar su credibilidad".

PUBLICIDAD

El documento sobre la mesa plantea un recorte de 141.000 millones de euros sobre la oferta inicial de la Comisión Europea de 1,76 billones de euros para el marco de siete años (2028-2034), lo que supondría una nueva rebaja del 8% sobre esas cifras para dejar el presupuesto en 1,62 billones de euros.

A estas diferencias se suma el debate sobre las nuevas fuentes de ingresos para financiar el presupuesto comunitario, con una propuesta que mantiene las contribuciones vinculadas a las grandes empresas, el tabaco y los residuos electrónicos, además de aumentar los ingresos procedentes del mecanismo de ajuste en frontera por carbono; pero deja fuera otras alternativas defendidas por la Eurocámara, como los gravámenes a las grandes plataformas digitales, las criptomonedas y las apuestas por Internet.

PUBLICIDAD

Con todo, los líderes entienden esta cumbre como el momento para entrar a fondo a discutir líneas rojas, pero no el momento de asentar acuerdos. El objetivo del presidente del Consejo Europeo, António Costa, sigue siendo cerrar el Marco Financiero Plurianual (MFF, por sus siglas en inglés) antes de que acabe el año, aunque algunas delegaciones han avisado ya de que no sienten la presión del calendario.