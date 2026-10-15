La diferencia entre Bolsonaro y Lula se reduce a solo dos puntos en una nueva encuesta

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Río de Janeiro, 15 oct (EFE).- El senador Flávio Bolsonaro, el más votado en la primera vuelta de las presidenciales de Brasil, recibiría el 51 % de los votos en la segunda vuelta, según una encuesta divulgada este jueves por la firma demoscópica Datafolha, con lo que aventaja por solo dos puntos porcentuales al presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que obtendría el 49 %.

La diferencia entre el senador ultraderechista y el presidente progresista, que aspira a la reelección, se redujo en dos puntos porcentuales con respecto al sondeo realizado por la misma firma la semana pasada, en la que Bolsonaro aparecía con el 52 % y Lula con el 48 % de los votos válidos, ya descartados los nulos y blancos.

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De acuerdo con Datafolha, así como la de la semana pasada, la nueva encuesta confirma que ambos candidatos están técnicamente empatados debido a que el margen de error del sondeo es de dos puntos porcentuales hacia arriba o hacia abajo.

Teniendo en cuenta los votos totales, Bolsonaro tiene el 47 % de la intención de voto en la nueva encuesta, frente al 45 % de Lula. La semana pasada el ultraderechista aparecía con el 49 % y el progresista con el 45 %.

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Estos datos coinciden con el sondeo divulgado el miércoles por la firma Quaest, en el que el senador opositor aparece con el 46 % de la intención de voto y el jefe de Estado con el 44 %.

A solo diez días de la segunda vuelta, prevista para el 25 de octubre, el 2 % de los electores se dicen indecisos y el 6 % asegura que votará en blanco o nulo.

De acuerdo con la nueva encuesta, el índice de rechazo de ambos candidatos es similar, con un 46 % de los electores afirmando que nunca votaría por el opositor y un 44 % alegando lo mismo sobre el mandatario.

El sondeo mostró igualmente que el 41 % de los electores evalúa negativamente el Gobierno de Lula y el 35 % lo califica positivamente.

Para su nueva encuesta Datafolha entrevistó a 2.520 electores entre el martes y el miércoles de esta semana, por lo que su estudio tiene un margen de error de dos puntos porcentuales y un nivel de confianza del 95 %.

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Bolsonaro fue el más votado en la primera vuelta de las presidenciales, con el 47,03 % de los votos, y Lula, lo escoltó con el 45,16 %, por lo que la diferencia entre ambos fue de menos de dos puntos porcentuales.EFE