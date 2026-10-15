Fujimori dialoga con Delcy Rodríguez sobre expulsión de Perú de venezolanos indocumentados

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Lima, 15 oct (EFE).- La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, dialogó este jueves con su similar de Venezuela, Delcy Rodríguez, sobre el apoyo al plan venezolano Vuelta a la Patria y para coordinar los procesos de expulsión del Perú de los ciudadanos venezolanos indocumentados.

Fujimori informó, en su cuenta de la red social X, que tuvo una llamada con Rodríguez para "abordar la cooperación entre nuestros países".

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En tal sentido, la mandataria indicó que ambos cancilleres ya vienen coordinando los protocolos necesarios para concretar estos procesos por vía aérea, de manera ordenada y segura. "Agradecí la disposición del Gobierno venezolano para colaborar con el Perú", subrayó Fujimori.

El pasado 24 de julio, Perú y Venezuela iniciaron un proceso progresivo de reanudación integral de las relaciones bilaterales, después de la ruptura de las mismas en 2024 cuando el entonces gobernante Nicolás Maduro cortó las relaciones diplomáticas debido a que Lima reconoció como ganador de las elecciones presidenciales de ese año al opositor Edmundo González Urrutia.

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En una primera etapa, ambos países decidieron reactivar las relaciones consulares para asegurar la protección y servicios consulares a favor de sus ciudadanos en Perú, como en Venezuela.

Como parte de sus medidas de combate al crimen organizado transnacional, Perú ha desarticulado varias bandas vinculadas al Tren de Aragua,una organización criminal transnacional originaria de Venezuela , y ha procedido con la expulsión de venezolanos indocumentados en varios procesos iniciados por la oficina de Migraciones.

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El propósito del Gobierno de Fujimori, según anticipó su ministro del Interior, César Astudillo, en una comparecencia en el Parlamento, es realizar deportaciones masivas de venezolanos con condición migratoria irregular, lo que incluye un planteamiento para realizarlo a través de barcos en lugar de aviones. EFE