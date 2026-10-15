Al menos dos heridos, incluido un menor, en un tiroteo en una escuela de Oregon

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Los Ángeles (EE.UU.), 15 oct (EFE).- Al menos dos personas, una de ellas un menor de edad, fueron trasladadas a un hospital tras producirse este jueves un tiroteo en una escuela de primaria en el la cuidad de Bend, estado de Oregón, en el este de Estados Unidos.

El sospechoso habría sido abatido a tiros por las autoridades, según informó a la prensa la portavoz de comunicaciones del departamento de policía de la cuidad de Bend, Sheila Miller.

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Las autoridades recibieron un aviso alrededor de la una de la tarde para responder a una persona que estaba disparando contra un automóvil y, en cuestión de minutos, más llamadas al servicio de emergencia para reportar un tiroteo activo en un colegio de primaria.

La gobernadora del estado, Tina Kotek, indicó en un mensaje en su cuenta de Facebook que se encuentra monitoreando la situación y agradeció la rápida respuesta de las autoridades.

La directora de comunicaciones añadió que hubo "varias víctimas" relacionadas con este suceso, aunque no especificó detalles.

Estados Unidos ha presenciado más de 350 tiroteos masivos en lo que va de año, según datos del Gun Violence Archive, que contabiliza este tipo de incidentes y considera como tiroteo masivo aquellos en los que el número de muertos o heridos es de cuatro o superior, sin incluir al tirador.

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Uno de los tiroteos más recientes tuvo lugar el pasado sábado, en el que al menos ocho personas murieron, dos de ellas niños, después de que un tirador abriese fuego la localidad de Erie, en el norte del estado de Pensilvania, antes de quitarse la vida. EFE