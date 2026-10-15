La calma empieza a regresar a Mauricio tras días de disturbios con decenas de detenidos

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Nairobi, 15 oct (EFE).- La calma empezó a regresar a Mauricio después de los disturbios que han sacudido durante los últimos días a este país insular del océano Índico y donde las protestas son poco habituales, unos hechos que causaron decenas de arrestos y llevaron a la imposición de un toque de queda nocturno hasta el próximo viernes.

Las movilizaciones, que sucedieron en diferentes zonas del país y dejaron comisarías y vehículos incendiados, calles bloqueadas con neumáticos en llamas, infraestructuras dañadas y comercios saqueados -incluyendo el uso de cócteles molotov-, empezaron a apaciguarse en la tarde del miércoles, según reporta este jueves la prensa local.

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Sin embargo, 26 personas más fueron detenidas anoche por violar el toque de queda, informaron las autoridades, después de que casi cien ya fueran arrestadas en los últimos días, incluyendo al menos 16 menores.

Frente a estos hechos, las autoridades activaron un fuerte despliegue de las fuerzas de seguridad, incluyendo una unidad paramilitar especial.

Después de días de protestas y tensión en diferentes puntos de Mauricio (isla homónima principal del archipiélago), incluida la capital, Port Louis, las autoridades extendieron este miércoles durante dos noches más el toque de queda impuesto el martes por el primer ministro mauriciano, Navin Ramgoolam.

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La medida cubre la franja horaria entre las 20.30 y las 05.00 hora local (16.30 - 01.00 GMT), mientras los colegios permanecerán cerrados durante toda la semana con algunas excepciones.

"Aquellos que cometan actos ilegales se enfrentarán a consecuencias muy serias" afirmó el martes Ramgoolam en un discurso televisado a la nación, al destacar que "nadie tiene derecho a tomarse la justicia por su mano ni a actuar al margen de la ley".

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Asimismo, el primer ministro aseguró que los instigadores de las protestas estaban siendo pagados por narcotraficantes "y actuando bajo sus instrucciones".

Las movilizaciones empezaron de manera pacífica la pasada semana, motivadas por el elevado coste de la vida y la escasez de agua, pero se recrudecieron después de que una joven de 27 años, llamada Elodie Thomas, resultara herida de gravedad por un disparo de un policía el viernes.

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Aunque no se han esclarecido las condiciones del incidente, un agente ha sido detenido.

Desde que se independizó del Reino Unido en 1968, Mauricio ha desarrollado una economía vibrante respaldada por los sectores financiero, turístico y agrícola.

Según el Banco Mundial (BM), Mauricio es "un modelo de éxito económico en África subsahariana", al evolucionar de una nación de bajos ingresos dependiente de la caña de azúcar en la década de 1960 a un país de ingresos medios-altos. EFE

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