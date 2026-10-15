Jueves, 15 de octubre de 2026 (02:00 GMT)

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DESTACADOS

UE CUMBRE

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Bruselas - Los líderes de la UE celebran la primera jornada de una cumbre donde tratarán el encarecimiento de la energía, el apoyo a Ucrania ante la escalada de ataques rusos, las tensiones comerciales con China, la instrumentalización de las crisis migratorias y el próximo presupuesto comunitario, entre otros temas.

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- El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, tiene previsto informar al resto de líderes europeos del rechazo de España de la última propuesta de presupuesto comunitario presentada por la presidencia semestral irlandesa del Consejo.

- El Ministerio de Comercio chino celebra su rueda de prensa semanal, en la que se esperan nuevas precisiones sobre el reciente acuerdo comercial con la Unión Europea, coincidiendo con el inicio del Consejo Europeo del 15 y 16 de octubre, en el que los líderes comunitarios examinarán el entendimiento alcanzado con Pekín sobre vehículos híbridos, aranceles y tierras raras. (Texto)

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ISRAEL PALESTINA

Burqa (Cisjordania) - La cosecha de la aceituna en Cisjordania arranca marcada por la violencia de los colonos israelíes, que hace una semana golpearon ala palestina Abdelatafi Bazari, de 59 años, mientras trabajaba en su olivar junto a su familia, en un ataque en el que murió su sobrino por un disparo, un episodio que ahora le hace temer regresar a sus tierras para recoger la cosecha.

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ALBANIA PROTESTAS

Tirana - Las protestas estudiantiles contra el Gobierno socialista de Albania, que el miércoles vivieron un momento de alta tensión y violencia en Tirana, tienen previsto continuar hoy después de que los estudiantes de la ciudad de adriática de Dürres anunciaran que se unirán a las manifestaciones en la capital albanesa .

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PAPA SALUD

Roma - Continúa la recuperación del papa León XIV en el hospital Gemelli de Roma tras ser operado de un tumor cancerígeno en el pulmón, en un postoperatorio que se desarrolla con normalidad y que incluye fisioterapia respiratoria.

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EEUU VENEZUELA

Nueva York - El depuesto presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, comparecen ante el juez federal Alvin Hellerstein en Nueva York para la lectura de los cargos incluidos en la última acusación sustitutiva, que incorpora nuevos delitos de conspiración para cometer torturas.

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BRASIL ELECCIONES

Río de Janeiro - El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, concede una entrevista a la TV Globo, la de mayor audiencia en el país, de cara a la segunda vuelta de las elecciones.

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(La entrevista comienza a las 21.00 hora de Brasil (00:00 GMT)

- Sao Paulo - El candidato opositor Flávio Bolsonaro habla en su intervención en vivo semanal por redes sociales, de cara a la segunda vuelta de las elecciones de Brasil. (Texto) (Foto)

- El presidente Luiz Inácio Lula da Silva y el senador opositor Flávio Bolsonaro, que se medirán en la segunda vuelta de las presidenciales en Brasil, reaccionan a la aprobación en el Congreso de la reducción de la jornada laboral a 40 horas, una iniciativa impulsada por el líder progresista y a la que se resistía el ultraderechista.

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- La firma demoscópica Datafolha divulga este jueves una nueva encuesta con miras a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, para la que parte con ventaja el senador opositor Flávio Bolsonaro frente al mandatario Luiz Inácio Lula da Silva. (Texto)

ADEMÁS

YEMEN CONFLICTO | Saná - Arabia Saudí hace frente a una presión sin precedentes de los rebeldes hutíes del Yemen, que están incrementando sus ataques contra instalaciones civiles y energéticas de la monarquía árabe en respuesta a los bombardeos efectuados por la coalición militar liderada por Riad en apoyo al Gobierno yemení internacionalmente reconocido. (Texto)

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- "¿Por qué no podemos simplemente irnos?", se pregunta con la voz quebrada Suaad al Qubati, una madre yemení que intenta tranquilizar a sus cuatro hijos mientras las explosiones reverberan y sacuden las paredes de su casa en Taiz, la tercera ciudad más grande del Yemen cercada por los rebeldes hutíes esta semana. (Texto)

EEUU ELECCIONES | Washington - Los candidatos a las elecciones de medio mandato en Estados Unidos intentan movilizar con sus propuestas políticas a un electorado preocupado principalmente por la economía con el galón de la gasolina por encima de los 4 dólares desde hace 158 días debido a la guerra con Irán, que supera el récord vivido en 2022 con la invasión rusa de Ucrania. NUEVO

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- Miami.- La congresista republicana María Elvira Salazar, representante de Florida que ganó notoriedad nacional por criticar las deportaciones del presidente estadounidense, Donald Trump, responde a preguntas de la comunidad mientras afronta una de las contiendas más reñidas a nivel nacional. (Texto) (Foto) (Video)

- Des Moines (EE.UU.).- A menos de tres semanas de que se celebren las elecciones de medio mandato en Estados Unidos, el candidato demócrata a gobernador de Iowa, Rob Sand, a quien la prensa estadounidense compara con el mismísimo John F. Kennedy, refuerza los actos de campaña, aupado por las encuestas y centrado en luchar contra el aumento de casos de cáncer que sacude al estado. (Texto)

- Austin (EE.UU).- El gobernador de Texas, Greg Abbott, que busca la reelección en los comicios de noviembre, mantiene un debate con la candidata demócrata, Gina Hinojosa, en un estado donde los republicanos están perdiendo apoyo entre el electorado latino.

MÉXICO SALUD | Detrás de las muertes de bebés en áreas de cuidados neonatales en hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) hay familias que buscan respuestas sobre lo ocurrido y denuncian la falta de información, mientras enfrentan el dolor de perder a sus hijos en los centros médicos donde esperaban que sobrevivieran. (Texto) (Foto) (Video)

CHUWI | San Juan - La banda puertorriqueña Chuwi, conocida a nivel mundial por su colaboración en el tema 'Weltita' de Bad Bunny, clama contra la opresión estadounidense en Puerto Rico y otros países de Latinoamérica con su nuevo álbum 'Libertad', que se estrena este jueves como cierre de una trilogía musical. Por Esther Alaejos (Entrevista). (Texto) (Foto) (Video)

CHILE DESEMPLEO | Santiago de Chile - Recién graduados a los que se les exige años de experiencia, mujeres rechazadas por su edad y jóvenes sin estabilidad laboral son algunas de las caras detrás del desempleo en Chile que, durante el trimestre julio-agosto, alcanzó una tasa de 9,6 %, la más alta en los últimos cinco años y que lo posicionó como el país con mayor tasa de desempleo en Sudamérica. (Texto) (Foto) (vídeo)

AGENDA INFORMATIVA

América

11:15GMT.- Miami.- EEUU ELECCIONES.- La congresista republicana María Elvira Salazar, representante de Florida que ganó notoriedad nacional por criticar las deportaciones del presidente estadounidense, Donald Trump, responde a preguntas de la comunidad en Miami mientras afronta una de las contiendas más reñidas a nivel nacional. (Texto) (Foto) (Vídeo)

12:30GMT.- Río de Janeiro.- BRASIL AGRICULTURA.- El Gobierno de Brasil, uno de los mayores productores y exportadores de alimentos del mundo, divulga una nueva proyección para la cosecha agrícola de 2026.

12:30GMT.- Río de Janeiro.- BRASIL COMERCIO.- El Gobierno divulga el crecimiento de las ventas del comercio minorista de Brasil en agosto.

13:00GMT.- Nueva York.- EEUU TEATRO.- El legendario Teatro Rodante Puertorriqueño (PRTT) acogerá desde este jueves la obra "The Beep (Deje su mensaje después del tono) que, según relata a EFE la directora artística Rosalba Rolón, reúne un compendio de piezas cortas, poemas o testimonios, de importantes autores de la literatura puertorriqueña en la isla y Nueva York, adaptados por la (Texto) (Foto) (Vídeo)

14:00GMT.- Nueva York.- IRÁN GUERRA LÍBANO.- El Consejo de Seguridad de la ONU celebra un debate sobre la evolución del conflicto en Oriente Medio.

14:00GMT.- Ciudad de Panamá.- PANAMÁ CANAL.- El Canal de Panamá eleva a 33 los tránsitos diarios, uno más que los actuales 32 aunque por debajo del promedio de 36 habituales, luego de que mejorara el régimen de lluvias, cuya caída a causa de El Niño llevó a restringir el paso semanas atrás. (Texto) (Foto) (Vídeo)

14:00GMT.- Santiago.- LATINOAMÉRICA COMERCIO.- La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) publica informe anual Perspectivas del Comercio Internacional de América Latina y el Caribe 2026: la importancia de las exportaciones de servicios modernos y cómo promoverlas, que analiza la evolución del comercio exterior de las economías de la región durante el primer semestre del año. (Texto)

15:00GMT.- Washington.- EEUU ELECCIONES.- El gobernador de Texas, Greg Abbott, que busca la reelección en los comicios de noviembre, mantiene un debate con la candidata demócrata, Gina Hinojosa, en un estado donde los republicanos están perdiendo apoyo entre el electorado latino. (Texto)

18:00GMT.- Washington.- RESERVA FEDERAL.- La Reserva Federal publica su Libro Beige.

Lima.- PERÚ PRODUCCIÓN.- El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) presenta el informe sobre Producción Nacional hasta agosto de 2026. (Texto)

Lima.- PERÚ EMPLEO.- El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) de Perú presenta el informe sobre la Situación del Mercado Laboral en Lima Metropolitana (EPEN) (Jul-Ago-Set 2026). (Texto)

Sao Paulo.- BRASIL ELECCIONES.- La firma demoscópica Datafolha divulga este jueves una nueva encuesta con miras a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, para la que parte con ventaja el senador opositor Flávio Bolsonaro frente al mandatario Luiz Inácio Lula da Silva. (Texto)

Río de Janeiro.- BRASIL ELECCIONES.- El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, concede una entrevista a la TV Globo, la de mayor audiencia en el país, de cara a la segunda vuelta de las elecciones. (Texto)

Nueva York.- EEUU CINE.- La película española 'La bola negra', dirigida por Javier Calvo y Javier Ambrossi, inaugurará el festival de cine LGTBQ+ de Nueva York, NewFest.

Nueva York.- TEATRO REAL.- El Teatro Real de Madrid llevará su música a Estados Unidos del 14 al 19 de octubre con una gira que incluye actuaciones en Nueva York, Miami y Washington, con la Orquesta Titular bajo la dirección de Gustavo Gimeno Solo se cubrirá la rueda de prensa en la mañana

Buenos Aires.- ARGENTINA PROTESTAS.- Una amplia gama de grupos sociales y políticos como colectivos universitarios, de personas con discapacidad, sindicatos y ambientalistas protestan este jueves en Argentina contra los recortes y otras medidas implementadas por el Gobierno de Javier Milei. (Texto) (Foto) (Video)

Sao Paulo.- BRASIL ELECCIONES.- El candidato opositor Flávio Bolsonaro habla en su intervención en vivo semanal por redes sociales, de cara a la segunda vuelta de las elecciones de Brasil del próximo 25 de octubre. (Texto)

Manizales (Colombia).- COLOMBIA TERREMOTO (Crónica).- Desde el gran terremoto de agosto la incertidumbre se cierne sobre la icónica catedral de Manizales y su torre destruida, pues por el momento no hay recursos para reconstruirla ni tampoco resulta seguro mantenerla recostada sobre la nave central como recordatorio de la tragedia. (Texto) (Foto) (Video)

Nueva York - EEUU CINE - La película española 'La bola negra', dirigida por Javier Calvo y Javier Ambrossi, inaugurará el festival de cine LGTBQ+ de Nueva York, el NewFest. (Texto) (Foto) (Video)

Europa

06:00GMT.- Londres.- R.UNIDO ECONOMÍA.- La Oficina nacional de estadísticas (ONS) divulga el producto interior bruto correspondiente al mes de agosto. (Texto)

06:00GMT.- París.- FRANCIA TEATRO.- La Comédie-Française, una de las compañías teatrales más antiguas del mundo, reabre este jueves su histórica sala Richelieu, en el centro de París, tras varios meses de obras destinadas a modernizarla. (Texto) (Foto) (Vídeo)

06:45GMT.- París.- FRANCIA INFLACIÓN.- Se publican los resultados definitivos de la inflación en septiembre.

07:45GMT.- París.- FRANCIA AMÉRICA LATINA.- La Casa de América Latina en Francia celebra su 80 aniversario con una jornada de mesas redondas en su sede de París en las que anuncia la participación, entre otros, del expresidente francés François Hollande y del escritor y filósofo Régis Debray.

08:00GMT.- Bruselas.- UE CUMBRE.- Cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea. (Texto) (Foto) (Vídeo)

08:00GMT.- París.- La Comédie-Française, una de las compañías teatrales más antiguas del mundo, reabre este jueves su histórica sala Richelieu, en el centro de París, tras varios meses de obras destinadas a modernizarla. (Texto) (Foto) (Vídeo)

09:00GMT.- Bruselas.- UE INDUSTRIA.- Eurostat publica datos mensuales de la producción industrial en la UE.

09:00GMT.- Bruselas.- PARTIDOS PP.- El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, participa en la cumbre del Partido Popular Europeo y comparece en rueda de prensa (Texto)

10:00GMT.- París.- OCDE DESEMPLEO.- La OCDE publica los datos mensuales del paro en sus países miembros.

10:00GMT.- Estocolmo.- SUECIA GOBIERNO.- La líder socialdemócrata sueca, Magdalena Andersson, se someterá este jueves a una votación en el Parlamento para ser elegida primera ministra de un Gobierno en minoría, aunque la política misma se ha mostrado convencida de que no saldrá adelante ante la negativa a apoyarla de dos de sus tres aliados en el bloque de centroizquierda. (Texto)

París.- La Comédie-Française, una de las compañías teatrales más antiguas del mundo, reabre este jueves su histórica sala Richelieu, en el centro de París, tras varios meses de obras destinadas a modernizarla. (Vídeo) (Foto)

Bakú.- AZERBAIYÁN CICA.- Azerbaiyán acoge la VII cumbre de la Conferencia de Interacción y Medidas de Confianza en Asia, conocida como CICA. a la que asistirán representantes de una treintena de países (Texto) (Foto)

Aberdeen.- R.UNIDO PARTIDOS.- El Partido Nacionalista Escocés (SNP) celebra su 92 congreso anual en Aberdeen.

Roma.- IGLESIA RELIQUIAS.- Las reliquias de la Santa Cuna, uno de los símbolos más antiguos y venerados de la Navidad cristiana, será expuesta de forma más visible al público y los fieles en la Basílica papal de Santa María la Mayor (Texto) (Vídeo)

Basilea.- INTELIGENCIA ARTIFICIAL.- El Consejo de Estabilidad Financiera (FSB por sus siglas en inglés) publica recomendaciones para una implementación responsable de la Inteligencia Artificial en el sector financiero en un informe que enviará a los países del G20.

Roma.- ITALIA SUCESOS.- Comienza en el Tribunal Penal de Forli (Emilia-Romaña, norte) el juicio contra Luca Spada, un conductor de ambulancias sospechoso de haber matado a seis ancianos durante sus traslados al hospital (Texto)

Oriente Medio

07:00GMT.- Rabat.- SAHARA OCCIDENTAL DERECHOS HUMANOS.- El colectivo mediático saharaui Equipe Media organiza una rueda de prensa online en la que intervendrán familiares de los presos saharauis del grupo de Gdeim Izik, actualmente en huelga de hambre para denunciar la "vulneración de sus derechos fundamentales" en las prisiones marroquíes.

Riad.- A.SAUDÍ ENERGÍA.- La 25.ª edición del Congreso de Energía del WPC celebra hoy su última jornada y clausura en Riad, tras reunir a líderes mundiales y representantes del sector energético en un encuentro que ha acogido reuniones del Foro Internacional de la Energía (IEF) y de la Organización de Países Árabes Exportadores de Petróleo (OPAEP). (Texto)

El Cairo.- OMS O.MEDIO.- El Comité Regional de la Organización Mundial de la Salud para el Mediterráneo Oriental celebra en El Cairo el septuagésimo tercer periodo de sesiones para abordar decisiones en materia de salud de toda la región.

Dubái.- FORO ECONÓMICO.- Finaliza hoy la primera reunión anual de Líderes Mundiales del Futuro, celebrada por el Foro Económico Mundial y el Gobierno de Emiratos Árabes Unidos, que ha reunido durante los últimos tres días a más de 500 líderes, ministros y directores generales de todo el mundo para diseñar alianzas clave ante los retos globales más acuciantes. (Texto)

Jerusalén.- ISRAEL PALESTINA.- Arranque oficial de la campaña de recogida de las variedades locales de aceituna en Cisjordania -fijado por el Ministerio de Agricultura palestino-, que marca cada año uno de los periodos de mayor violencia de colonos israelíes contra palestinos.

Saná.- YEMEN CONFLICTO.- "¿Por qué no podemos simplemente irnos?", se pregunta con la voz quebrada Suaad al Qubati, una madre yemení que intenta tranquilizar a sus cuatro hijos mientras las explosiones reverberan y sacuden las paredes de su casa en Taiz, la tercera ciudad más grande del Yemen cercada por los rebeldes hutíes esta semana. (Texto)

África

04:00GMT.- Nairobi.- CAMBIO CLIMÁTICO.- El Programa de la ONU para el Medio Ambiente (PNUMA) publica su informe anual sobre cómo las empresas participantes del sector del petróleo y el gas miden, notifican y reducen las emisiones de metano. (Texto)

11:00GMT.- Nairobi.- RD CONGO ÉBOLA.- La agencia de salud pública de la Unión Africana (UA) da su rueda de prensa semanal sobre la epidemia de ébola que golpea a la República Democrática del Congo (RDC), el segundo peor brote del virus de la historia, de cuya declaración se cumplen hoy cinco meses. (Texto)

Asia

01:40GMT.- Bangkok.- FMI BM.- Ministros de Finanzas y gobernadores de bancos centrales de los países miembros del G20 celebran una reunión en Bangkok a puerta cerrada en el marco de la cumbre anual del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial.

02:00GMT.- Bangkok.- FMI BM.- El Fondo Monetario Internacional (FMI) presenta el informe económico sobre el desarrollo de la región Asia-Pacífico, durante las reuniones anuales del FMI y del Banco Mundial, que se celebrarán en Bangkok a lo largo de la semana.

04:30GMT.- Bangkok.- FMI BM.- El director del Departamento para Oriente Medio y Asia Central del Fondo Monetario Internacional (FMI), Jihad Azour, expone las perspectivas económicas para la región en el marco de las Reuniones Anuales del FMI y al Banco Mundial (BM).

06:00GMT.- Hsinchu.- TSMC RESULTADOS.- TSMC, el mayor fabricante de chips avanzados del mundo, difunde sus resultados financieros del tercer trimestre, después de que sus ganancias aumentaran un 68,3 % interanual en la primera mitad del año por el 'boom' de la inteligencia artificial. (Texto)

12:00GMT.- Bangkok.- NEPAL RIADA.- El ministro de Finanzas de Nepal, Swarnim Wagle, aborda la reconstrucción del país tras la catastrófica riada de agosto que dejó más de 1.470 vidas y de 5.700 desaparecidos, en un acto en el Club de Corresponsales de Tailandia, paralelo a las Reuniones Anuales del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Club de Corresponsales Extranjeros de Tailandia. (Texto) (Foto) (Vídeo)

18:30GMT.- Nueva Delhi.- INDIA EL NIÑO.- El estado indio de Maharastra inicia un recorte del 10 % en el suministro de agua tras el monzón más seco en más de una década y ante la preocupación por las limitadas reservas de agua y la reducción de las precipitaciones con la llegada del Niño.

Dandong.- CHINA COREA DEL NORTE.- China y Corea del Norte inauguran este jueves el nuevo puente sobre el río Yalu, que conecta ambos países y cuya construcción terminó hace casi doce años.

Pekín.- CHINA UE.- El Ministerio de Comercio chino celebra su rueda de prensa semanal, en la que se esperan nuevas precisiones sobre el reciente acuerdo comercial con la Unión Europea, coincidiendo con el inicio del Consejo Europeo del 15 y 16 de octubre, en el que los líderes comunitarios examinarán el entendimiento alcanzado con Pekín sobre vehículos híbridos, aranceles y tierras raras. (Texto)

Tokio.- JAPÓN TURISMO.- La Organización Nacional de Turismo de Japón publica la cifra de visitantes extranjeros a Japón en septiembre, después de que en agosto registrara un 9,6 % interanual menos, mientras continúa el descenso de los viajes de China en medio de tensiones diplomáticas. (Texto) (Foto)

Kumamoto.- JAPÓN TIPOS.- El miembro del Banco de Japón (BoK) Junko Koeda habla ante líderes económicos locales en la ciudad suroccidental de Kumamoto, una intervención en la que podría dar pistas sobre la próxima reunión sobre política del banco a finales de mes.

Bakú.- CHINA EXTERIORES.- El ministro chino de Exteriores, Wang Yi, asiste en representación del presidente Xi Jinping a la cumbre de la Conferencia sobre Interacción y Medidas de Confianza en Asia en Bakú (Azerbaiyán) y realiza una visita oficial a ese país. Después de Bakú y hasta el 20 de octubre viaja a Croacia, Montenegro y Bulgaria, pero no han dado fechas concretas ni agenda.

Busan.- COREA DEL SUR CINE.- Concluye en Corea del Sur la 31ª edición del Festival Internacional de Cine de Busan (BIFF), que contó con la presencia del director mexicano Alfonso Cuarón, y que exhibió el último trabajo del español Pedro Almodóvar, 'Amarga Navidad'.

Redacción EFE Internacional

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