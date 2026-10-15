Registran en video a motociclista que estaba bebiendo cerveza mientras conducía en Bogotá: “Tremendo peligro”

Los conductores estaban bebiendo cerveza en plena vía pública. Uno de los dos, sobre una motocicleta - crédito @PasaenBogota/X

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Un video difundido en redes sociales registró a un motociclista que, según el clip, estaba bebiendo cerveza mientras esperaba el cambio de un semáforo en la calle 3 con carrera 53, en el barrio El Galán, localidad de Puente Aranda, en Bogotá.

Las imágenes, registradas durante la mañana del 9 de octubre de 2026, se viralizaron este miércoles, 14 de octubre, a través de la plataforma informativa Pasa en Bogotá. Allí se evidencia al ciudadano sobre la motocicleta con una bebida en la mano mientras conversa con el conductor de un vehículo, a su izquierda.

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Ambos permanecieron detenidos en el cruce y se ríen durante el intercambio.

El video fue grabado en el barrio El Galán, en Puente Aranda, y motivó un llamado del presidente del Concejo de Bogotá, Humberto Amín, a las autoridades de movilidad - crédito captura @PasaenBogota/X

En el registro, el motociclista lleva la bebida a la boca antes de que cambie la señal de tránsito. El video no permite establecer si el hombre se encontraba bajo los efectos del alcohol. El denunciante cuestionó mientras grababa: “Qué irresponsabilidad de sujetos”.

Al respecto, el presidente del Concejo de Bogotá, Humberto “Papo” Amín, compartió la denuncia y pidió la intervención de las autoridades distritales. “Manejando moto y al parecer con la cerveza en mano. ¿Conduciendo borracho?”, escribió el cabildante en su cuenta de X.

Amín agregó que, si se confirma el consumo de alcohol mientras conducía, el motociclista representaría “tremendo peligro esta persona al volante”. En su publicación etiquetó a la Secretaría Distrital de Movilidad.

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Estos fueron los mensajes de Papo Amín y de la Secretaría de Movilidad - crédito @papoaminCD/X - @SectorMovilidad/X

Tras la circulación del video, la Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá rechazó lo ocurrido y aseguró que su equipo de control revisaría la información disponible.

“Rechazamos este tipo de conductas que ponen en riesgo la vida de los demás. Con esta información, nuestro equipo de control actuará en función de sancionar a quienes no cumplen con la norma”, expresó la entidad en su cuenta de X.

Varios usuarios solicitaron que las autoridades identificaran a los involucrados a partir de las placas visibles en la grabación.

El Spark azul que intentó subir a un puente peatonal reapareció en la vía a Silvania con otra imprudencia

El vehículo Chevrolet Spark de placas ZIX 013, que meses atrás fue grabado cuando intentaba subir a un puente peatonal en Bogotá, volvió a ser registrado en video. Esta vez, el automóvil salió de su carril y circuló por la berma para adelantar una fila de vehículos en la vía hacia Silvania, Cundinamarca.

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Las imágenes circularon el 13 de octubre de 2026 en redes sociales. En una de las grabaciones, el automóvil avanza por el costado de la carretera mientras otros conductores permanecen detenidos en medio de un congestionamiento. Otro video muestra al carro cuando pasa junto a un bus a alta velocidad.

El caso volvió a generar cuestionamientos debido a los antecedentes administrativos asociados al vehículo. El conductor relacionado con el automóvil acumulaba al menos 35 comparendos por más de $24 millones.

El Chevrolet Spark azul fue grabado mientras avanzaba por un espacio estrecho junto a un bus, en medio de un trancón en una vía nacional -crédito @ColombiaOscura/X

El Spark azul había quedado bajo la atención de las autoridades luego de que fuera captado en la calle 26 con avenida 68, en Bogotá, cuando intentó acceder a un puente peatonal. En ese momento, las imágenes mostraban que el vehículo circulaba con las placas cubiertas.

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La Secretaría Distrital de Movilidad señaló que identificó al comprador del automóvil y notificó el caso en Zipaquirá. La entidad también indicó que el propietario enfrentaba procesos administrativos por invasión del espacio público, maniobras peligrosas y circulación por lugares prohibidos.

El organismo de tránsito señaló que la Ley 769 de 2002 solo habilitaba la inmovilización por infracciones cometidas en su jurisdicción, y que el propietario presentó los documentos requeridos para retirar el carro - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La secretaria de Movilidad, María Fernanda Ortiz, afirmó que se pudo establecer la identidad del propietario, que debía comparecer por las infracciones y sanciones vinculadas con el caso. Las autoridades pusieron el expediente en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación por presuntos delitos de obstrucción a vías públicas y falsedad marcaria.

El vehículo fue localizado e inmovilizado con apoyo de las autoridades de Cajicá. Sin embargo, fuentes consultadas por ese medio señalaron que el presunto infractor presentó la documentación requerida y retiró el automóvil de los patios en agosto de 2026.

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