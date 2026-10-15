Ascienden a ocho los muertos, entre ellos cuatro menores, por el paso del ciclón 'Rachel' en México

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El balance de víctimas mortales por el paso de los remanentes del ciclón 'Rachel' por el municipio de Ensenada, en el estado mexicano de Baja California, ha ascendido a ocho fallecidos, entre los que se encuentran cuatro menores de edad. Asimismo, otras cuatro personas continúan en calidad de desaparecidas tras ser arrastradas por las fuertes corrientes de agua derivadas de la crecida de los arroyos.

El comandante de la Segunda Zona Militar, el general Daniel Gallegos, ha confirmado en una rueda de prensa recogida por el diario mexicano 'Zócalo' el balance, asegurando que todos los recursos se centran ahora en las labores de búsqueda y rescate.

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La tragedia ha golpeado con especial crudeza a la familia Burgos, originaria de Hermosillo, capital del estado de Sonora, a la que pertenecen cinco de las víctimas mortales. Por su parte, la gobernadora del estado, Marina del Pilar Ávila, ha trasladado sus condolencias por estas "pérdidas irreparables" y ha enviado un mensaje de aliento a los ciudadanos que han tenido que abandonar sus hogares.

Para hacer frente a los estragos del temporal, las autoridades han desplegado un fuerte contingente compuesto por 3.560 efectivos de las fuerzas militares, navales, policías estatales y Protección Civil. Además de la pérdida de vidas humanas, el citado medio informa que la Secretaría del Bienestar estatal ha reportado graves daños estructurales que afectan, al menos, a 370 viviendas en Ensenada y otras 258 en la localidad de San Quintín tras las copiosas lluvias registradas durante el fin de semana.

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Este desastre humano y material se suma al impacto económico que el ciclón ha dejado en esta destacada región agrícola. Los productores locales calculan unas pérdidas preliminares por valor de unos 50 millones de dólares (44 millones de euros), provocadas por la inundación de almacenes, la destrucción de invernaderos, la pérdida total de parcelas cultivadas y la muerte de cientos de cabezas de ganado.