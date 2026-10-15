Colombia

De la selva de Ciudad Perdida al mar de Providencia: las 14 experiencias en Colombia que recomienda Lonely Planet

La selección combina aventuras de varios días, recorridos por sitios arqueológicos, destinos para observar estrellas y planes para descubrir la música y las tradiciones que distinguen a distintas regiones del país

Collage diagonal que muestra una calle colonial de Cartagena con balcones, el metrocable de Medellín y su skyline, y una avenida de Bogotá con un autobús rojo.
La guía de Lonely Planet reúne 14 experiencias para descubrir la diversidad de Colombia, desde sus playas y selvas hasta sus ciudades históricas, parques arqueológicos y tradiciones culturales -crédito Imagen Ilustrativa Infobae
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Colombia ofrece recorridos que van desde caminatas entre palmas gigantes hasta expediciones por la selva, playas caribeñas y ciudades reconocidas por su historia y sus expresiones culturales. Esa diversidad es la base de una selección de Lonely Planet, que incluyó 14 experiencias recomendadas para quienes quieran descubrir distintos rincones del país.

La guía propone alternativas para viajeros con intereses variados: desde quienes buscan naturaleza y aventura hasta aquellos que prefieren acercarse a la música, la gastronomía, los museos o las tradiciones regionales. Entre los lugares destacados figuran destinos del Caribe, la región Andina, el Pacífico y el sur colombiano, con actividades que permiten conocer paisajes y formas de vida distintas.

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El proyecto Territorio Panaca busca consolidar en el Eje Cafetero un espacio para el turismo de naturaleza y cultural. Crédito foto: Tocando el cielo. Gabriel Pereda. Valle del Cocora, Salento, Quindío.
El Valle de Cocora, en el Quindío, destaca por sus palmas de cera, montañas y senderos rodeados de vegetación - crédito Gabriel Pereda

Uno de los escenarios recomendados es el Valle de Cocora, en el Quindío. Sus extensos campos verdes, montañas y ríos forman el paisaje que rodea a las palmas de cera, consideradas el árbol nacional. El lugar es una opción para recorrer senderos, contemplar el entorno natural y tomar fotografías.

De las playas del Caribe a los caminos de la selva

Para quienes prefieren las actividades acuáticas, Lonely Planet resalta la isla de Providencia, reconocida por sus aguas cristalinas y sus posibilidades para practicar esnórquel y buceo. En el Parque Natural Nacional de la Laguna McBean, conocido como el Mar de los Siete Colores, es posible observar peces tropicales, mantarrayas y tortugas.

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La aventura toma otra forma en la Sierra Nevada de Santa Marta, donde se encuentra Ciudad Perdida. Llegar hasta este sitio arqueológico implica atravesar la selva durante varios días de caminata. La recompensa es conocer las ruinas de una antigua ciudad construida por el pueblo tayrona hace más de mil años.

Cayo Cangrejo
Providencia hace parte de las recomendaciones por sus aguas cristalinas y las posibilidades de practicar buceo y esnórquel en el Caribe colombiano - crédito La Patria/Colprensa

La lista incorpora además el Parque Nacional Natural Tayrona, donde la vegetación selvática se encuentra con las playas del Caribe. En el extremo norte del país, La Guajira ofrece un paisaje distinto, marcado por dunas y zonas costeras que contrastan con otros entornos naturales colombianos.

El recorrido también se extiende hacia el Pacífico, con una experiencia que consiste en viajar en vagoneta por la selva hasta llegar a San Cipriano. La ruta permite adentrarse en un entorno natural que hace parte de las alternativas de turismo de aventura incluidas en la selección.

Para quienes prefieren los paisajes áridos, el desierto de la Tatacoa aparece como otra parada. Sus formaciones y cielos despejados lo convierten en un lugar apropiado para observar las estrellas, especialmente para los visitantes interesados en la astronomía y la fotografía nocturna.

El Desierto de La Tatacoa ofrece fósiles de más de 13 millones de años junto a colinas rojas y grises moldeadas por la erosión - crédito @J_MartinezFrias / X
El Desierto de La Tatacoa ofrece fósiles de más de 13 millones de años junto a colinas rojas y grises moldeadas por la erosión - crédito @J_MartinezFrias / X

Ciudades, patrimonio y tradiciones que identifican al país

La cultura ocupa un lugar importante entre las experiencias recomendadas. Cali, por ejemplo, aparece por su estrecha relación con la salsa y su reconocimiento como Capital Mundial de este género. Academias, bares y clubes ofrecen espacios para escuchar música, aprender pasos de baile y acercarse a una expresión que forma parte de la identidad de la ciudad.

En Cartagena, el atractivo está en las calles coloniales, las plazas, las iglesias y los restaurantes. La publicación sugiere visitar el Museo del Oro Zenú y buscar artesanías tradicionales, entre ellas el sombrero vueltiao, símbolo de la cultura colombiana.

Inhouse Piamonte Colombia
Cartagena destaca por su arquitectura colonial, sus plazas históricas y su oferta gastronómica, además de espacios culturales como el Museo del Oro Zenú y las artesanías tradicionales de la región - crédito Piamonte Turismo

Barranquilla figura por su Carnaval, una celebración de desfiles, música, bailes y manifestaciones de la cultura costeña. La festividad fue declarada Patrimonio Cultural Inmaterial por la Unesco en 2008, reconocimiento que destaca su valor cultural.

La selección también invita a conocer la transformación urbana de Medellín, recorrer las fincas cafeteras de la Zona Cafetera y visitar los museos de Bogotá, entre ellos el Museo del Oro y el Museo Botero. Estas opciones permiten acercarse a la historia, el arte y las transformaciones sociales del país.

En el sur colombiano, los parques arqueológicos de San Agustín y Tierradentro completan la lista con vestigios que permiten explorar el pasado prehispánico. Sus sitios arqueológicos ofrecen otra perspectiva de la riqueza histórica nacional.

Ofrecen una actividad guiada en el Museo del Oro enfocada en la investigación y protección del patrimonio histórico de Bogotá - crédito Nicolás Romero/Banco de la República
Ofrecen una actividad guiada en el Museo del Oro enfocada en la investigación y protección del patrimonio histórico de Bogotá - crédito Nicolás Romero/Banco de la República

Con estas 14 propuestas, Lonely Planet reúne experiencias que atraviesan distintas regiones y muestran la variedad de paisajes, actividades y tradiciones disponibles para los viajeros que desean conocer Colombia más allá de un solo destino.

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