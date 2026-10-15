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El Rey preside el Patronato del Monestir de Poblet (Tarragona) con Illa, Urtasun, Llorca, Azcón y Prohens

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El Rey Felipe VI ha presidido este jueves la reunión del Patronato del Real Monestir de Poblet (Tarragona) junto al presidente de la Generalitat, Salvador Illa; el ministro de Cultura, Ernest Urtasun; el presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca; el del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, y la del Govern Balear, Marga Prohens.

También han asistido a la reunión, que ha empezado sobre las 11.10 horas, el abad de Poblet, Rafael Barruè; el delegado del Gobierno en Catalunya, Carlos Prieto, y varios alcaldes de la zona, así como otras autoridades y miembros del Patronato.

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Se trata de la primera reunión del Patronato, que se encarga de la gestión y conservación del monasterio, en 15 años --la última se celebró en 2011, bajo la presidencia de Artur Mas-- y esta coincide con el 35 aniversario de la declaración de Poblet como Patrimonio de la Humanidad por parte de la Unesco.

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