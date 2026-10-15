El primer ministro chino visitará Asia Central y Rusia para reforzar cooperación regional

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Pekín, 15 oct (EFE).- El primer ministro chino, Li Qiang, realizará una gira por Uzbekistán, Tayikistán y Rusia entre el 17 y el 22 de octubre, durante la que participará en una reunión de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) y mantendrá conversaciones con su homólogo ruso, Mijaíl Mishustin, anunció este jueves el Ministerio chino de Exteriores.

La portavoz de la Cancillería Mao Ning precisó hoy en rueda de prensa que Li visitará Uzbekistán del 17 al 18 de octubre, Tayikistán del 18 al 20 y Rusia del 20 al 22, por invitación de los respectivos jefes de Gobierno.

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En Tayikistán, el mandatario asistirá a la 25.ª reunión del Consejo de Jefes de Gobierno de la OCS, organización que este año cumple un cuarto de siglo y que agrupa a diez países, entre ellos China, Rusia, India e Irán.

Según Mao, el encuentro permitirá abordar la aplicación de los acuerdos alcanzados en las recientes cumbres de la organización, celebradas en la ciudad nororiental china de Tianjin y Biskek, y "reforzar la cooperación regional".

La última etapa de la gira llevará a Li a Rusia, donde celebrará con Mishustin la 31.ª reunión periódica entre los primeros ministros de ambos países, un mecanismo destinado a coordinar la cooperación bilateral.

La visita coincide con el 30.º aniversario de la asociación estratégica chino-rusa y el 25.º aniversario de su Tratado de Buena Vecindad, en un contexto de creciente coordinación política, comercial y energética ante la guerra de Ucrania, los conflictos en Oriente Medio y las perturbaciones del comercio mundial.

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El viaje precederá a la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), prevista para el 18 y 19 de noviembre en Shenzhen (sureste de China), donde el Kremlin ha confirmado una reunión entre los presidentes ruso y chino, Vladímir Putin y Xi Jinping, mientras Moscú también ha planteado la posibilidad de un encuentro trilateral con el presidente estadounidense, Donald Trump, aunque no existen preparativos confirmados para esa cita. EFE