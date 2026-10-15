El Líbano e Irán abogan por reforzar la coordinación bilateral en plena tensión regional

Guardar

Beirut, 15 oct (EFE).- El viceministro de Asuntos Exteriores iraní, Saeed Khatibzadeh, defendió este jueves el fortalecimiento de la coordinación entre el Líbano e Irán durante una reunión con el presidente del Parlamento libanés, Nabih Berri, en la que ambos abordaron las relaciones bilaterales y la evolución de la situación en la región.

Khatibzadeh, que acudió al encuentro acompañado de varios funcionarios y en presencia del encargado de negocios de la Embajada iraní en Beirut, Tawfiq Samadi, destacó los vínculos históricos entre ambos países y consideró que el intercambio de visitas constituye una herramienta para estrechar su cooperación.

PUBLICIDAD

"Transmití mis mejores deseos al pueblo libanés y al Líbano, este gran país con el que compartimos relaciones históricas y de amistad en todos los niveles", afirmó el viceministro tras la reunión, según la Agencia Nacional de Noticias (ANN) libanesa.

El representante iraní agregó que este tipo de contactos es lo mínimo esperable en el marco de las relaciones bilaterales y debe servir no solo para intercambiar opiniones, sino también para "fortalecer la coordinación entre nosotros".

La reunión con Berri, celebrada en su residencia de Ain al Tineh, en Beirut, se centró en los últimos acontecimientos en el Líbano y Oriente Medio, así como en las relaciones entre Beirut y Teherán, en un contexto marcado por la continuidad de los ataques israelíes contra territorio libanés.EFE

PUBLICIDAD

(foto)(vídeo)