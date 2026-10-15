El exjefe del Ejército israelí Gadi Eisenkot promete "acabar con Hamás en 18 meses" si gana las elecciones

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El exjefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas israelíes Gadi Eisenkot ha prometido este jueves "acabar con el gobierno de Hamás en Gaza en tan solo 18 meses" si gana las elecciones previstas para el próximo 27 de octubre y ha acusado al primer ministro, Benjamin Netanyahu, de "fracasar" y no cumplir sus objetivos militares en la Franja después de tres años de ofensiva.

"En tan solo 18 meses desde que jure cargo como primer ministro conseguiré que Hamás ya no gobierne en la Franja de Gaza. Vamos a lograr la destrucción de toda su ala militar", ha asegurado en un discurso dado cerca de la frontera con el enclave palestino.

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El líder del partido Yashar ha afirmado que este objetivo "se logrará, ya sea mediante el marco propuesto por el presidente estadounidense, Donald Trump o mediante una acción militar".

"Mientras Benjamin Netanyahu permanezca en el poder, Hamás seguirá en el poder", ha sostenido Eisenkot, que ha insistido en que el actual mandatario "ha desperdiciado una legitimidad sin precedentes para llevar a cabo acciones militares mientras permite que Hamás mantenga el control en Gaza y reconstruya sus capacidades".

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Desde el Likud, el partido de extrema derecha encabezado por Netanyahu, han puesto sobre la mesa las dificultades que entrañaría un gobierno liderado por Eisenkot que necesitase del apoyo de los partidos árabes, según informaciones del diario 'The Times of Israel'.

No obstante, la formación de Eisenkot --que insiste en que ningún partido árabe cumple los requisitos necesarios para formar una posible coalición-- ha arremetido contra la estrategia de campaña del Likud, al que acusa de "engañar a los ciudadanos israelíes y fortalecer a Hamás". "Si se hubieran centrado un poco más en su trabajo y un poco menos en redactar consignas políticas, tal vez se habría podido evitar lo ocurrido el 7 de octubre", ha aseverado.

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