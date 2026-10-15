El español Ángel Gómez Hernández lleva el terror de las arañas a Hollywood con 'Crawlers'

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Mikaela Viqueira

Los Ángeles (EE.UU.), 15 oct (EFE).- El director español Ángel Gómez Hernández abandona sus habituales registros para unirse al terror de 'Crawlers', un claustrofóbico suspense sobre una letal plaga de arañas venenosas en el que, junto a la actriz española Melina Matthews, lleva a Hollywood una de las pesadillas más recurrentes del género de terror.

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La película, disponible a partir de este viernes en la gran pantalla, relata una incontrolable invasión de arañas venenosas que desatan el caos en un edificio residencial aislado bajo confinamiento.

Atrapados y sin mucha escapatoria, los vecinos libran una lucha de supervivencia frente a una amenaza que busca aterrorizar al espectador: "Quería que sonaran realistas, que se vieran realistas, y que como público sintieras tanto esa invasión que pudieras sufrir aracnofobia", indica el director español en una entrevista con EFE.

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Para ello, Gómez emprendió un exhaustivo estudio de tipos de arañas para encontrar aquella que cumpliera con todos los rasgos para generar pánico en pantalla. Fue así como dio con la Arizona Black Hole (agujero negro), un tipo de arácnido de tez muy oscura con una distintiva textura aterciopelada.

Fue un proceso "complejo", recuerda el director, puesto que en la filmación quería utilizar un híbrido entre arañas reales y digitales.

"De repente veíamos una que era interesante a nivel de patas, pero luego mirabas esta otra cara y parecía un personaje de The Walt Disney, con los ojos muy grandes y una boquita pequeña", explica.

Este proceso inmersivo obligó al director español a salir de su zona de confort para zambullirse de lleno en las reglas del cine de supervivencia, inspirado en clásicos de la década de 1990 como 'Arachnophobia' ('Aracnofobia').

"Toda mi experiencia y todo lo que ha definido un poco mi carrera es un terror mucho más paranormal, más sepulcral, más abstracto, no tan físico o tan crudo como puede ser el ataque de arañas asesinas. Entonces, eso en realidad fue uno de los motivos que me empujó a querer hacer esta película", asegura.

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A 'Crawlers' se sumó un elenco multicultural encabezado por la italiana Matilda Lutz el hispano-británico William Miller y la española Melina Matthews, en su siguiente proyecto tras el éxito de 'El Ser Querido'.

Su personaje, una dominatrix que "está por encima del bien y del mal", afronta el confinamiento del edificio con total despreocupación hasta que descubre la terrible naturaleza de la amenaza.

"Mi personaje está ahí, relajada, tomándoselo todo con mucho humor, ve que la gente está totalmente desquiciada y a ella esto no le afecta", explica a EFE.

La actriz española quedó impresionada por el nivel de realismo y detalle conseguido en las criaturas a través de un despliegue tecnológico apenas perceptible al ojo humano.

"Es una película sumamente innovadora en cuanto al 'animatronic'; nunca había visto unas arañas tan bien diseñadas y tan reales en pantalla, no veo el truco", cuenta.

"Se ha avanzado tanto en la tecnología que yo creo que es una película donde la gente lo va a pasar de verdad muy mal porque se van a pensar que hemos rodado con arañas reales", sentencia. EFE

(foto)(vídeo)