Eisenkot promete acabar en 18 meses con Hamás, por la diplomacia o por la guerra

Guardar

Jerusalén, 15 oct (EFE).- Gadi Eisenkot, principal rival del primer ministro Benjamín Netanyahu en las elecciones del 27 de octubre, prometió este jueves en un discurso electoral cerca de la Franja de Gaza que en año y medio logrará "la destrucción del brazo armado de Hamás", bien mediante la diplomacia o por la guerra.

"Me comprometo: en un plazo de 18 meses desde mi llegada a la Presidencia del Gobierno, Hamás ya no controlará la Franja de Gaza. Lograremos la destrucción del brazo armado de Hamás", dijo quien sirvió como jefe del Ejército entre 2015 y 2019.

PUBLICIDAD

"Esto sucederá, ya sea mediante una operación basada en el plan del presidente (Donald) Trump aceptado por el Gobierno de Netanyahu, o bien mediante el uso de capacidades militares y operativas", dijo Eisenkot según su discurso compartido por su partido, 'Yashar!' (¡Juntos!).

Israel y Hamás acordaron en octubre de 2025 abordar la primera fase del acuerdo de paz de Trump para Gaza, que incluía la liberación de rehenes y el repliegue de tropas israelíes.

Sin embargo, la situación en la Franja sigue completamente estancada: con ataques diarios del Ejército israelí y un control militar sobre alrededor del 65 % del territorio.

El exgeneral describió la formulación de un plan para desmantelar el Gobierno de Hamás en "los 150 días siguientes a la formación del Gobierno", el cual aseguró se elaborará junto con los responsables del sistema de seguridad y presentará ante los organismos de supervisión, encabezados por la Comisión de Asuntos Exteriores y Defensa del Parlamento.

PUBLICIDAD

En su discurso de hoy, cerca de las comunidades israelíes de Sderot y Ofakim muy próximas a Gaza, Eisenkot criticó que el Gobierno de Netanyahu es el que ha recibido más "margen de maniobra y legitimidad por parte de la ciudadanía y de la comunidad internacional", para aún así fracasar.

"En Irán, Líbano y Gaza, existe un abismo entre los logros de los combatientes sobre el terreno y el incumplimiento por parte de Netanyahu de los objetivos que él mismo definió", dijo aludiendo de forma implícita al lema de "victoria total" repetido por Netanyahu durante estos tres años de ofensivas.

PUBLICIDAD

Además, Eisenkot -quien tras los ataques de Hamás del 7 de octubre se incorporó al gobierno de unidad nacional y de emergencia de Netanyahu para dimitir en junio de 2024 por discrepancias entre ambos respecto a la ofensiva contra Gaza- acusó a Netanyahu de haber armado a milicias palestinas en Gaza y de no haber logrado expulsar a palestinos de Gaza.

"El hombre que hizo promesas sobre la 'emigración voluntaria' no consiguió que ni una sola persona emigrara de Gaza, pero sí logró provocar un aislamiento internacional que se hace sentir hoy", dijo. EFE

(foto)