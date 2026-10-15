Comienza la primera jornada de cumbre de la UE, centrada en presupuestos, energía y China

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Bruselas, 15 oct (EFE).- Los líderes de la Unión Europea comenzaron este jueves la primera jornada de una cumbre donde discutirán el próximo presupuesto comunitario, con posturas por ahora muy lejanas a un acuerdo, así como la mejora de la competitividad europea ante el encarecimiento de la energía y los desequilibrios comerciales con China.

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, informó a través de redes del inicio de la reunión pasadas las 10.30 hora local, con una primera sesión en la que participa la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, y que se dedicará a la agenda de "Una Europa, un mercado".

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Costa llamó a "mantener la ambición de la UE y a actuar más rápido" con vistas a "crear más empleos, negocios más fuertes y mejores vidas" para los ciudadanos, tras señalar en la víspera que en la cumbre se hablará de "una respuesta coordinada" al encarecimiento de la energía que incluya medidas temporales para "recortar las facturas y contener la volatilidad de precios".

A su llegada a la cumbre, diversos jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea coincidieron en que será complicado lograr un acuerdo sobre el presupuesto del bloque para el periodo 2028-2034 antes de que termine el año, como se habían propuesto inicialmente.

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Mientras algunos líderes consideran crucial cerrarlo en 2026, otros restan importancia a tener que seguir negociando el Marco Financiero Plurianual (MFP) en 2027 si ello permite llegar a un resultado que satisfaga sus intereses.

Sobre la mesa está la propuesta de negociación planteada por Irlanda como presidencia rotatoria del Consejo, que prevé un recorte del 8 % con respecto a la inicial de la Comisión Europea, hasta los 1,62 billones de euros; pero que no ha contentado ni a los llamados países "frugales" -Alemania, Países Bajos, Austria y los nórdicos-, que piden más reducciones, ni a los diecisiete "amigos de la Cohesión", entre ellos España, que reclaman más ambición.

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El canciller de Alemania, Friedrich Merz, no descartó que sea posible "encontrar soluciones en noviembre y diciembre" que permitan lograr un pacto antes de que acabe el año, pero subrayó que, a dos meses de esa fecha, las posiciones "siguen muy alejadas" y las discusiones serán "difíciles".

Además de a presupuestos, esta primera jornada de la cumbre se dedicará principalmente a competitividad, en unas discusiones que estarán marcadas por el encarecimiento de la energía a raíz de la situación en Oriente Medio tras la ofensiva estadounidense contra Irán, con el gas al doble de su precio normal en Europa y una subida del precio del diésel del 140 %.

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La presidenta del Ejecutivo, Ursula von der Leyen, avanzó que Bruselas quiere reforzar las compras conjuntas de gas y abrir un diálogo estratégico con las refinerías europeas para reducir costes y garantizar el suministro, además de acelerar la generación autónoma y limpia.

Los líderes también abordarán hoy los desequilibrios comerciales con China tras el acuerdo alcanzado la semana pasada con Pekín que reducirá los aranceles que aplica al aceite de oliva, calzado, piezas de coches y helados procedentes de la Unión Europea, y que recortará a 350.000 unidades las exportaciones de vehículos híbridos e híbridos enchufables.

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No obstante, diversos Estados miembros consideran que este acuerdo es solo un primer paso y que es necesario seguir negociando con China para lograr más resultados. EFE

(foto)(vídeo)