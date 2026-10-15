Burger King en Japón alerta de la filtración de 11 millones de datos de clientes

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Tokio, 15 oct (EFE).- Más de 11 millones de datos de clientes de la popular cadena de comida rápida Burger King en Japón resultaron expuestos tras un "acceso no autorizado" al sistema que gestiona la información de los miembros de su aplicación oficial, dijo el operador de la franquicia en el archipiélago este jueves.

"Hasta el momento no se ha confirmado ningún daño secundario, como el uso fraudulento, como resultado de este incidente", aseguró BK Japan en un comunicado.

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Según la compañía, el acceso se produjo entre el 2 y el 7 de octubre, lo que resultó en la filtración de 11,18 millones de registros de miembros de la aplicación, como su dirección de correo electrónico, su lugar de residencia o su número de teléfono, entre otros.

La empresa dijo que el incidente fue causado por "el acceso no autorizado de un tercero", y aseguró que está investigando los detalles de lo sucedido cooperando con organizaciones externas.

En el comunicado, BK Japan dijo que no almacena datos de tarjetas de crédito y que tampoco se ha confirmado la filtración de contraseñas, aunque alertó a sus clientes sobre la posibilidad de que reciban mensajes de correo o de teléfono de cuentas que tratan de suplantar la identidad de la empresa.

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"Fortaleceremos las medidas de seguridad del sistema y los sistemas de monitorización, y trabajaremos para prevenir la reincidencia mientras obtenemos asesoramiento de organizaciones expertas externas", aseguró la compañía.

Japón viene sufriendo en las últimas semanas una ola de ciberataques a empresas de varios sectores que han filtrado datos de millones de personas. Aún no se ha confirmado si estos ataques están relacionados con el uso de herramientas de inteligencia artificial (IA), pero medios y expertos aseguran que es probable que los atacantes utilizaran agentes de IA. EFE

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