Sánchez avisa de que la propuesta de presupuesto de la UE sobre la mesa de líderes "no es suficiente ni de lejos"

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha avisado este jueves a su llegada a una cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea de que la propuesta que hay sobre la mesa para el presupuesto común post 2027 "no es suficiente ni de lejos", por lo que "no es aceptable" para España, que reclama mayor ambición para poder hacer frente a los nuevos retos de competitividad y seguridad, entre otros, sin descuidar políticas como la de cohesión y la agrícola.

En declaraciones a la prensa a su llegada al Consejo Europeo en Bruselas, Sánchez ha destacado así que para contar con una "Europa ambiciosa, una Europa acorde con los desafíos que tenemos delante como europeos" la última propuesta de acuerdo "no es suficiente, ni de lejos, para poder llegar a responder de manera efectiva" a tales retos.

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Esta cumbre es la primera ocasión en que los 27 abordarán al máximo nivel la última propuesta de Marco Financiero Multianual (MFF, por sus siglas en inglés) para el periodo 2028-2034, que fue distribuida a las capitales el pasado sábado por la presidencia de turno del Consejo de la UE, que este semestre ocupa Irlanda.

Las primeras reacciones apuntan a que se mantienen en posiciones muy alejadas los dos bloques tradicionales, entre los llamados 'frugales' que, como Alemania o Países Bajos, reclaman más recortes y aquellos que como España, Italia o Polonia se agrupan como los "Amigos de la Cohesión" y ven en la rebaja un riesgo de "socavar la capacidad de la Unión de cumplir sus prioridades y preservar su credibilidad".

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El documento sobre la mesa plantea un recorte de 141.000 millones de euros sobre la oferta inicial de la Comisión Europea de 1,76 billones de euros para el marco de siete años (2028-2034), lo que supondría una nueva rebaja del 8% sobre esas cifras para dejar el presupuesto en 1,62 billones de euros.

En este contexto, Sánchez, que ha recordado que España será por primera vez contribuyente neto a las cuentas europeas, ha insistido en que la propuesta de acuerdo es "claramente insuficiente" porque hay en ella una "diferencia muy sustantiva" con respecto a la dotación y el diseño de los recursos propios que defiende el Gobierno, por lo que el texto "no es asumible ni aceptable".

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El jefe del Ejecutivo ha asegurado que "llena de orgullo" a España pasar a ser contribuyente neto, pero también ha añadido que con ello se "abre un debate sobre la justicia fiscal" y la necesidad de crear impuestos como, por ejemplo, "para las grandes energéticas que están ganando mucho dinero con la guerra de Irán" para nutrir los recursos propios de las arcas comunitarias. Así, ha insistido en la "exigencia de que el MFF sea acorde con los desafíos comunes" y llegue al 2% del PIB europeo, una cifra que queda muy lejos de la propuesta de negociación.

DIÁLOGO CON CHINA

Preguntado por las relaciones con China y el debate sobre los desequilibrios comerciales que los líderes mantendrán este mismo jueves, Sánchez ha puesto en valor el entendimiento entre Bruselas y Pekín anunciado a principios de semana por el comisario de Comercio, Maros Sefcovic, para que China rebaje a la mitad en un plazo de cuatro años sus exportaciones de vehículos híbridos al mercado europeo.

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"Lo importante es que hemos abierto un camino de diálogo y de negociación y de acuerdo, que es precisamente lo que ha defendido siempre España", ha dicho el presidente del Gobierno, para insistir en que "España siempre ha defendido que es mucho mejor el hablar claramente, de manera leal, a otras potencias".

Así, ha continuado, el diálogo permite decir a China que "hay un déficit comercial que no es asumible por parte de la economía europea", que hay que reequilibrar las relaciones entre las dos regiones y que ello será "bueno para Europa y también para China", por lo que ha celebrado los pasos dados por Sefcovic para establecer un diálogo con Pekín.

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