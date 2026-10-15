ECDC pide mantener vigilancia de mosquitos ante temporada más intensa del virus del Nilo

Guardar

Berlín, 15 oct (EFE).- El Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC) hizo este jueves un llamamiento a mantener las medidas de prevención, vigilancia y control de mosquitos ante la temporada de virus del Nilo Occidental más intensa registrada hasta la fecha en la Unión Europea (UE) y la detección del virus en nuevas zonas situadas más al norte del Viejo Continente.

"La incidencia del virus del Nilo Occidental varía considerablemente de un año a otro y es difícil de predecir, pero lo que sí podemos hacer es asegurarnos de estar preparados", afirmó el jefe de unidad del ECDC, Ole Heuer, en un comunicado.

PUBLICIDAD

Indicó que la detección más temprana, una mayor concienciación y un control eficaz de los mosquitos pueden ayudar a reducir el impacto del virus a medida que se propaga a nuevas zonas.

El ECDC indicó que, hasta el 7 de octubre los países de la UE habían notificado 1.715 casos de infección por el virus adquiridos localmente en seres humanos, la cifra más alta registrada hasta la fecha.

Italia sigue siendo el país más afectado, con 748 casos notificados.

Grecia y Francia han registrado sus cifras más elevadas de casos humanos de infección por el virus del Nilo Occidental hasta la fecha.

A pesar del número récord de casos notificados, "actualmente no hay indicios de que la enfermedad esté siendo más grave este año", señaló no obstante el ECDC.

Los porcentajes de casos notificados que han requerido hospitalización, desarrollado síntomas neurológicos o fallecido siguen siendo inferiores a los observados durante la década anterior, añadió.

Hasta ahora, esta temporada han fallecido 130 personas, explicó.

El virus se está extendiendo no obstante a nuevas zonas de Europa.

"Las detecciones recientes del virus en personas y animales en Bélgica y los Países Bajos muestran que ahora circula más al norte, una tendencia que se espera que continúe en los próximos años", indicó el ECDC.

Los Países Bajos han notificado 59 casos humanos en lo que va de año y Bélgica 15, las primeras infecciones humanas por el virus adquiridas localmente registradas en el país.

"Esto pone de relieve la necesidad de mantener la vigilancia" mediante un enfoque "que abarque los sectores de la salud humana y animal, así como de garantizar un cierto grado de preparación en los países de toda la UE", indicó.

PUBLICIDAD

El virus circula entre mosquitos y aves y puede causar enfermedades en personas y caballos, por lo que ningún sector puede abordar el riesgo por sí solo, argumenta el ECDC.

"Las autoridades de salud pública, veterinarias y medioambientales deben trabajar conjuntamente para comprender el riesgo y responder de manera más eficaz", enfatizó. EFE