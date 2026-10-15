Detenido un segundo menor relacionado con el tiroteo en un colegio del sureste de Francia

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París, 15 oct (EFE).- La Policía francesa arrestó para ser interrogado a un segundo menor, sospechoso de estar en contacto a través de las redes sociales con el que el pasado lunes hirió a dos docentes con disparos de escopeta en un centro educativo cercano a Marsella, en el sureste de Francia, informan este jueves medios locales.

El adolescente, de 13 años, fue arrestado a última hora de este miércoles en su domicilio del norte del país, tras constatar los investigadores que había intercambiado mensajes en la red social Tik Tok con el autor del tiroteo, de 14 años, investigado por la Fiscalía Antiterrorista por vínculos con el grupo ultraviolento True Crime Community (TCC).

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El fiscal nacional antiterrorista de Francia, Olivier Christen, consideró que la amenaza de estos grupos "es motivo de preocupación no solo en Francia, sino en muchos países de la Unión Europea", porque aunque por ahora hay "un número relativamente pequeño de casos (...) va en aumento".

En declaraciones a la radio France Info, el fiscal aseguró que el autor del tiroteo reconoció durante su arresto haber recibido influencia de estos grupos, negó una intención asesina pero afirmó que llevó a cabo su acción por venganza tras haber sido víctima de acoso por parte de profesores y alumnos.

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El joven, que se encuentra en arresto provisional, penetró en el centro educativo con una escopeta de caza escondida en la funda de una guitarra y disparó en un primer momento contra el director del centro y una profesora, a las que hirió en sus miembros inferiores, sin que su vida corra peligro.

Posteriormente subió al segundo piso y efectuó otros dos disparos contra las paredes y el encerado de un aula, lo que provocó que algunos plomos impactaran contra alumnos y profesores causando heridas leves, antes de ser reducido por otro docente. EFE

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