De Mariola Orellana a Marta Pombo. Shock absoluto ante la ruptura de Tana Rivera y Roca Rey

La ruptura de Cayetana Rivera y Andrés Roca Rey se ha convertido en la noticia de la semana. Y aunque sus protagonistas guardan silencio y por el momento no han confirmado o desmentido qué hay de cierto en que el torero peruano habría puesto punto y final a su relación al verse sobrepasado por lo rápido que estaba yendo todo entre ellos, ni aclarado si no se trata de un adiós definitivo sino de una grave crisis tras una fuerte discusión que habría tenido lugar hace unos días por los diferentes modos de vida que llevan, cada vez son más rostros conocidos los que reaccionan al complicado momento que atraviesa la que hasta ahora era la pareja del año.
Asegurando que "la verdad que no tengo ni idea", Mariola Orellana, íntima amiga de Eugenia Martínez de Irujo, ha confesado que "yo amo a Tana, me parece una genia". "A él no, lo conozco de dos veces, pero a ella la amo mucho y ella es preciosa y es guapísima y la quiero mucho. Pero cómo voy a hablar yo de eso por favor", ha expresado discreta, dejando claro que aunque tuviese información sobre la ruptura no contaría nada.
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Marta Pombo, que también conoce a Roca Rey porque es amigo de su cuñado Pablo Castellano y de su hermana María Pombo, no ha ocultado su sorpresa por el fin de la pareja y, como ha admitido, "pensaba que era una fake news la verdad". "No tenía ni idea, me da como pena porque se les veía muy ilusionados. He coincidido con ellos y por eso te digo que pensaba que la típico fake news, que era mentira, pero no. Bueno, no lo sé, pero de momento es que sí" ha apuntado, impactada porque "me salió una noticia como que se casaban y de repente ves que no, que han roto. Estoy como un poco descolocada, igual que vosotros". "Pero bueno, lo que sea mejor para los dos, de verdad" ha zanjado.
También se ha pronunciado sobre la ruptura Lucía Barcena, ya que fue en el cumpleaños de su marido Marco Juncadella el pasado abril cuando salió a la luz el idilio de Tana y Andrés: "La verdad es que yo no estoy muy al tanto de este tema, no os puedo contestar, lo siento de verdad que no lo sé Me estoy enterando ahora, de hecho, si es cierto, me estoy enterando ahora. Lo siento". "Los conozco. Tampoco es una relación muy estrecha, pero los conozco de alguna vez. En cualquier caso, claro que les apoyo" ha apuntado.
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Mucho más rotunda se ha mostrado Teresa de la Cierva, que confesando que "yo soy muy de Roca Rey y muy de Tana, que la quiero muchísimo. Me encanta esa pareja" ha reconocido que espera que la noticia de su ruptura -de la que no tenía ni idea- "sea mentira y yo creo que es mentira".
"Pero de verdad que no sé nada. Me encantaría deciros algo, pero es que no sé nada. Yo lo que sé es que se quieren muchísimo, son una pareja estupenda" ha añadido, poniendo en duda que el torero se agobiase porque todo iba demasiado rápido entre ellos porque "estaría encantado con Tana. ¿Quién no va a estar contento con Tana?". "No sé si es crisis o se lo han inventado, pero vamos, yo espero que sigan juntos porque me encantan" ha sentenciado.
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