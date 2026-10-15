Colegio argentino 'Nuestra Señora de Covadonga' se suma a la red de Centros de Convenio de la Acción Educativa Exterior

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La ministra Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, ha firmado un convenio con el Colegio Argentino Hispano "Nuestra Señora de Covadonga" de Santa Fe (Argentina) para incorporarlo a la red de Centros de Convenio de la Acción Educativa Exterior (AEE) del Ministerio.

Se trata del cuarto centro del país que se incluye en este sistema y permitirá que el alumnado de infantil, primaria y secundaria curse --además de las asignaturas argentinas-- contenidos de Lengua y Literatura Españolas, Geografía e Historia de España, según ha explicado el Ministerio en un comunicado.

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También permitirá obtener títulos españoles de Graduado de la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y de Bachillerato. Una posibilidad que, según la ministra, "permitirá ampliar sus oportunidades para continuar estudiando y elegir su futuro".

Por otro lado, el Ministerio colaborará en formar al profesorado, en la preparación de materiales educativos y en actividades que acerquen la lengua y la cultura españolas al alumnado.

"Lo que firmamos hoy es sobre todo un compromiso de colaboración, una manera de seguir acercando nuestros sistemas educativos y de ofrecer nuevas oportunidades a los estudiantes", ha afirmado Tolón, que ha añadido que es "una buena forma de entender las relaciones entre Argentina y España. Dos países que comparten una historia y que siguen encontrando nuevas maneras de trabajar juntos".

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El convenio, junto a la ministra, lo ha firmado la presidenta del Centro Asturiano de Santa Fe, Lila Mary Magdalena, en presencia del embajador español en Argentina, Joaquín María de Arístegui, y el consejero de Educación, Formación Profesional y Deportes, Roberto Taboada.

Este acuerdo, que afectará a más de 500 estudiantes, se ha rubricado este jueves celebrado en la sede de la Embajada española en la capital argentina con motivo del viaje oficial de la ministra a Argentina, donde ha destacado la labor del centro para "acercar la cultura, la historia y las tradiciones españolas, especialmente las asturianas, a las nuevas generaciones".

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La ministra también ha visitado el Instituto Gallego Hispano Argentino "Santiago Apóstol" de Buenos Aires, que ya forma parte de esta red --que incluye a 17 centros en Iberoamérica-- y vinculado a la comunidad gallega residente en Argentina. También ha recorrido el Centro Galicia, de carácter cultural, social y deportivo, contiguo a este edificio.

"Me hace mucha ilusión estar hoy aquí, tan lejos de España y, al mismo tiempo, tan cerca", ha asegurado Tolón, que ha incidido en los "profundos lazos" que "unen" después de agradecer "su hospitalidad en la acogida de miles de gallegos" durante el siglo XX.

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"Dejaron atrás sus pueblos, sus casas y sus familias, y encontraron aquí las puertas abiertas para empezar de nuevo (...) De aquel deseo nació este instituto", ha afirmado.