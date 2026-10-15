(Crónica) El Celta cae en el descuento ante la Juventus y la Real no carbura en Europa

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El RC Celta perdió (1-2) contra la Juventus este jueves por culpa del gol de Kolo Muani en el minuto 92 que silenció el Estadio de Abanca Balaídos, una segunda jornada de la Liga Europa también esquiva para la Real Sociedad, que empató (1-1) en su visita al Union Saint-Guilloise belga.

El equipo de Vigo tuvo en su mano una prestigiosa victoria, e importante después de caer en la primera jornada, con ambiente de gala y un buen arranque. Williot Swedberg pudo adelantar pronto a los locales y, a la media hora, se confirmó la superioridad celeste con el 1-0 de Hugo Álvarez tras una gran jugada colectiva.

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Los de Claudio Giráldez minimizaron a una Juventus sin llegada a la portería rival, pero tras el descanso, el equipo italiano dio un paso al frente. El Celta replegó en exceso y los de Turín tuvieron sus primeras ocasiones en las botas de Francisco Conceição. Con todo, el Celta parecía seguro en su campo, con un ritmo lento la 'Juve', pero de un error de Marcos Alonso llegó el 1-1.

Parecía la jugada atascada en la banda izquierda, pero en el centro, el defensor español le hizo el control a Nick Woltemade, para que el alemán solo tuviera que rematar. El Celta buscó responder, pero la Juventus metió también calidad con Nico González y Kolo Muani, ambos rondando el gol hasta que el francés lo encontró en el descuento para frustrar al Celta en Europa.

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LA REAL DEJÓ DUDAS PERO ROZÓ SU PRIMER TRIUNFO

Mientras, la Real sigue igualmente sin ganar en competición continental, superada durante muchos minutos por un equipo belga que no conoce la derrota esta campaña. El fortín de Den Dreef, estadio en Lovaina (Bélgica), siguió inexpugnable tras el paso de una Real que sufrió en el primer tiempo y se encontró con el gol de Beñat Turrientes en la reanudación, pero que no fue capaz de mandar ni defender el resultado, con el 1-1 de Sekou Keita en el 88', aunque lo pudo ganar sobre la bocina.

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Los de Pellegrino Matarazzo se vieron a merced de un Union Saint-Guilloise que apretó en la presión y mordió para incluso rozar el gol a los nueve minutos, con un balón al poste de Massire Sylla. Después, Mateo Biondic, de lo mejor de los locales, tuvo también una buena ocasión, con la Real saliendo al menos a campo rival en el tramo hacia el descanso, aunque sin ocasiones.

Sin embargo, la entrada de Turrientes en el intermedio resultó de inmediato, con la colaboración del portero y una cesión de Kamiel Van De Perre. El centrocampista apretó en la presión, robó en la confusión y mandó a la red el 0-1, un impulso para el equipo 'txuri-urdin', que pasó a jugar a otra velocidad y con más intención.

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Con todo, los locales mostraron su buen momento, su condición de invictos esta temporada aunque cayeron en la previa de la Champions, para no bajar los brazos. Así, el Union devolvió el envite y, en un ida y vuelta, generó incluso más peligro. Luka Sucic perdonó antes de dejar su sitio a Take Kubo, pero la Real no tuvo ni posesión ni más peligro, viendo animarse a los belgas con buenas combinaciones.

En una falta al área, peinada de manera desafortunada por Igor Zubeldia, el recién entrado Keita remató en boca de gol el 1-1. La Real, que perdió ante el Bournemouth en la primera jornada, aún pudo llevarse el triunfo en la última jugada, en otra mala cesión que sacó Massiré Sylla bajo palos, pero el cuadro de San Sebastián parece que no carbura en este inicio europeo, mientras el rocoso equipo belga suma cuatro puntos de seis posibles.

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