Salón de la fama en EEUU recibe a nuevos compositores en medio del éxito de música latina

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Miami, 14 oct.- El Salón de la Fama de los Compositores Latinos recibió este miércoles a seis nuevos miembros, como el español Danny Daniel, el colombiano Kike Santander y el mexicano Mario Quintero Lara, de Los Tucanes de Tijuana, en un momento de "creciente éxito" de la música hispana.

El salón de la fama también acogió en Miami al estadounidense Sergio George, al puertorriqueño Yoel Henríquez y al peruano Gian Marco, además de premiar de manera póstuma a la cubana Celia Cruz con el Premio Legado y a Lupita Infante, nieta del actor mexicano Pedro Infante, con el Premio La Musa Elena Casals.

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La ceremonia ocurrió mientras "la música latina está más grande que nunca en todo el planeta" y es el "género más increíblemente exitoso", expresó a EFE Rudy Pérez, cofundador del Salón de la Fama de Compositores Latinos (LSHOF, por sus siglas en inglés).

"Ves a Karol G y ves a todos estos latinos en Alemania, en Dinamarca, te das cuenta de que la música latina ahora ya no tiene fronteras. Antes era muy difícil porque antes no teníamos el mundo digital de ahora", declaró López en una entrevista.

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Reflejo del éxito es Kike Santander, autor nacido en Cali que ha escrito más de 700 canciones que han ayudado a vender más de 25 millones de discos, como 'Bulería' de David Bisbal, 'Let's get loud' de Jennifer López, 'Azul' de Cristian Castro, 'Devuélveme el amor' de Luis Miguel y 'Abriendo puertas' de Gloria Estefan.

Santander, quien también ha trabajado con Thalía, Chayanne, Marc Anthony, Diego Torres y Carlos Santana, opinó que "la música latina está creciendo" y "ha tenido épocas de explosión" como ahora, en la que "está explotando" las raíces de cada país latinoamericano de "una forma espectacular, muy creativa, muy innovadora".

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"En este momento hay un punto en donde la riqueza cultural, la diversidad cultural que tenemos, si uno va desde Argentina hasta México, lo que hay es una cosa impresionante de lo que es las raíces, la variedad de las raíces afrocubanas, andinas", expuso a EFE.

En ello coincidió Gian Marco, quien este jueves estrena el disco de salsa 'Bajo la manga' y se enorgullece de ser representante de Perú porque "muchas de las inspiraciones radican en haber escuchado el folclor".

"El folclor nunca ha desaparecido, siempre sale, siempre está en sus países, en nuestros pueblos, en nuestras regiones, en toda Latinoamérica, es un nicho muy grande", comentó a EFE.

Lupita Infante también consideró que lo "que está pasando con la música mexicana es muy padre (bueno) porque ahorita se escucha por dondequiera", como "los corridos italianos", por lo que "entonces tiene mucha influencia en todas partes del mundo".

En medio de esta innovación, la cantante cubana Lucrecia recibió el premio en nombre de Celia Cruz, y pidió recordar que ella "abrió puertas, como latina, como mujer negra", por lo que tiene "que estar siempre presente porque su repertorio es icónico". EFE

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(foto)(video)