Alcaraz incorpora a su calendario el torneo de Viena

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Redacción deportes, 15 oct (EFE).- El español Carlos Alcaraz ha decidido disputar el torneo de Viena, de categoría 500, que se jugará del 26 de octubre al 1 de noviembre, previo al Masters 1000 de París, ha anunciado la propia competición.

El aplazamiento por la situación en Arabia Saudí del 'Six Kings Slam' junto a su precipitada eliminación del Masters 1000 de Shanghai han provocado que el ganador de siete títulos del Grand Slam aceptara la propuesta de disputar un evento que nunca ha ganado y que cuenta, en su cartel, con la presencia del número uno del mundo, el alemán Alexandr Zverev, el ruso Daniil Medvedev, el italiano Flavio Cobolli o el australiano Alex de Miñaur, entre otros.

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El italiano Jannik Sinner es el vigente campeón. El transalpino, además de vencer en la edición del 2025 conquistó la del 2023. Alcaraz entrará en acción el martes 27 octubre en la pista central de Stadhalle de Viena.

El aplazamiento del "Six Kings Slam", previsto para la próxima semana en Arabia Saudí y que se jugará a finales de diciembre, impulsó al director del torneo de Viena, Herwig Straka a intentar reclutar al murciano para el evento y se puso en contacto con el entorno de Carlos Alcaraz.

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“Todo sucedió muy rápido, y Carlos aceptó jugar en Viena sin dudarlo. Me complace enormemente poder darle la bienvenida al Erste Bank Open este año. Es uno de los jugadores y personalidades más brillantes del circuito ATP y cautiva a una gran cantidad de seguidores en todo el mundo. Su compromiso es un gran honor para nuestro torneo”, declaró Straka, encantado con este la incorporación.

Alcaraz llegará a Viena el sábado 24 de octubre y comenzará allí su preparación. Su partido de primera ronda en la pista central del Wiener Stadthalle está programado para el martes 27 de octubre .

La única aparición previa del español en el torneo de Viena fue hace cinco años. Ahora llega Alcaraz con 23 años y con 27 títulos ATP y siete Grand Slams en su historial. Esta temporada, ha ganado, entre otros, el Abierto de Australia en Melbourne, así como los torneos de Doha y Tokio.

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El torneo de Viena se disputará la semana previa al Masters 1000 de París, el último de la temporada de esta categoría.