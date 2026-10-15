Abinader aborda con el secretario de Estado vaticano las repercusiones de los conflictos

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Ciudad del Vaticano, 15 oct (EFE).- El presidente dominicano, Luis Abinader, se reunió este jueves con el secretario de Estado vaticano, Pietro Parolin, con quien abordó la situación regional, "prestando especial atención a las repercusiones de los conflictos y a la delincuencia organizada transnacional".

Abinader no pudo reunirse con el papa León XIV ya que este se encuentra ingresado en el Policlínico Gemelli de Roma tras ser operado el martes de un adenocarcinoma, un tipo de cáncer de pulmón, por el que se le extirpó el lóbulo inferior del pulmón derecho.

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En la reunión con Parolin también estuvo el secretario para las Relaciones con los Estados y las Organizaciones Internacionales, Paul Richard Gallagher.

"Durante las cordiales conversaciones se expresó satisfacción por las buenas relaciones existentes entre la Santa Sede y la República Dominicana, caracterizadas por una colaboración positiva y constante entre la Iglesia y el Estado", informó el Vaticano en una nota.

Se añadió que, "a continuación, se abordó la situación regional, prestando especial atención a las repercusiones de los conflictos y a la delincuencia organizada transnacional".

Abinader se encuentra estos días de visita oficial a Italia. El miércoles se reunió con el ministro de Exteriores, Antonio Tajani, y el lunes participó en la inauguración del Foro Mundial de la Alimentación 2026 de la FAO. EFE