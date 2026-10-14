Wall Street abre mixto tras un dato de inflación peor de lo esperado en EE.UU.

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Nueva York, 14 oct (EFE).- Wall Street abrió mixto este miércoles, con el Dow Jones de Industriales subiendo un leve 0,30 %, mientras que las pérdidas en el sector tecnológico arrastraban a la baja al S&P 500 y al Nasdaq tras conocerse un dato de inflación en Estados Unidos superior a lo anticipado.

A la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones de Industriales sumaba 154,22 puntos, hasta los 51.824,32 enteros; el selectivo S&P 500 retrocedía un 0,28 %, hasta situarse en 7.783,86 unidades; mientras que el tecnológico Nasdaq perdía un 0,42 %, hasta los 27.091,34 enteros.

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El parqué se vio sacudido por el índice de precios al consumo (IPC) de septiembre en Estados Unidos, que repuntó al 3,7 % interanual frente al 3,6 % estimado por los analistas, al tiempo que la tasa subyacente aumentó un 0,3 % mensual y un 2,6 % interanual, avivando el temor a un nuevo endurecimiento de la política monetaria de la Reserva Federal (Fed).

En el ámbito empresarial, los inversores continuaban asimilando la tanda de resultados de la gran banca y el sector financiero. BlackRock avanzaba cerca de un 3 % tras registrar unos activos bajo gestión récord que alcanzaron los 15,49 billones de dólares y superar las previsiones del tercer trimestre.

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Por el contrario, Bank of America caía con fuerza tras presentar unos ingresos y un beneficio por acción que decepcionaron a Wall Street, a lo que se sumó una sanción de más de 1.200 millones de dólares impuesta por los reguladores federales.

En el mercado de deuda, el rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 10 años repuntaba con fuerza hasta colocarse en torno al 5,29 %, impulsado por el nuevo dato de la inflación.

En el mercado de materias primas, el petróleo intermedio de Texas (WTI) cotizaba en la apertura con una subida del 1,38 %, hasta los 95,44 dólares el barril, en medio de tensiones en Oriente Medio y advertencias de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) sobre la escasez de suministro en el mercado de diésel.

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En otros mercados, el oro retrocedía un 1,41 %, hasta los 4.118,20 dólares la onza, y la plata caía un 3,95 %, hasta los 57,18 dólares la onza. EFE