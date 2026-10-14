Temas del día de EFE News Latino del miércoles 14 de octubre

Guardar

EEUU ELECCIONES

Miami - Los periodistas mexicoestadounidenses Jorge Ramos y María Elena Salinas, quienes condujeron el noticiero estelar de Univision por décadas, se reencuentran para cubrir las elecciones en Estados Unidos, ahora como independientes, al considerar que los latinos viven una "época de persecuciones y miedo, más que nunca".

PUBLICIDAD

(foto)(video)

Los Ángeles - La alcaldesa de Los Ángeles, la demócrata Karen Bass, que se presenta a la reelección en noviembre, asegura en una entrevista con EFE que hará "lo que sea necesario" para defender a la ciudadanía frente a las políticas migratorias del presidente Donald Trump.

PUBLICIDAD

(foto)(video)

Washington/Los Ángeles - El presidente Donald Trump acelera su agenda electoral con dos mítines en un mismo día en Montana y Arizona, dos estados republicanos donde intenta mantener el apoyo ante su creciente pérdida de popularidad.

(foto) (video)

EEUU VIOLENCIA MACHISTA

Ithaca (NY) - El claustro de la Universidad de Cornell, una de las instituciones más prestigiosas de EE.UU., debate una propuesta para censurar a su dirección por el caso de una estudiante que denunció 2024 haber sido sufrido una violación múltiple en una fraternidad, un caso que ha puesto de relieve el problema de la violencia sexual en los campus.

PUBLICIDAD

EEUU MÚSICA

Miami - El Salón de la Fama de los Compositores Latinos integra este miércoles a figuras como el español Danny Daniel, el colombiano Kike Santander, el peruano Gian Marco y el mexicano Mario Quintero Lara de los Tucanes de Tijuana en una gala este miércoles en Miami en la que también premiará de manera póstuma a Celia Cruz.

PUBLICIDAD

(foto)(video)

AGENDA INFORMATIVA

Nueva York.- EEUU NARCOTRÁFICO.- Un juez federal de Nueva York celebra una audiencia para decidir si el jurado que juzgará al narcotraficante mexicano Rafael Caro Quintero será anónimo y parcialmente aislado, una medida solicitada por la Fiscalía ante los riesgos de seguridad que, según sostiene, plantea el acusado.

PUBLICIDAD

Nueva York.- HAITÍ ONU.- El Consejo de Seguridad de la ONU celebra una sesión sobre las sanciones contra Haití.

Washington.- EEUU ARGENTINA.- El presidente de Argentina, Javier Milei, participa en una gala por el Mes de la Herencia Hispana en Washington a la que también acude Eduardo Bolsonaro, hermano del candidato presidencial brasileño Flávio Bolsonaro

Washington.- EEUU INFLACIÓN.- La Oficina de Estadísticas Laborales estadounidense publica los datos del índice de precios al consumo (IPC) de septiembre.

EFE News Latino

(1) 305 262 7575

Puede escribir a miami@efe.com para contactar con nuestra redacción.

En www.efeservicios.com encontrará toda la producción multimedia de la Agencia EFE y su Agenda Mundial, un listado actualizado de actos informativos programados.

Para cualquier otro producto o servicio, contacte con clientes@efe.com o llame al +34 91 3467245