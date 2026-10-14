Los centros tecnológicos muestran innovaciones 'limite' con el foco puesto en el espacio

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Madrid, 14 oct (EFE).- Los centros tecnológicos españoles muestran en Madrid muchas de las innovaciones 'límite' que están desarrollando con el foco puesto en el espacio y el reto de hacer posible la vida y la actividad humada en entornos extremos fuera de la Tierra.

Con el lema 'Hecho en España, apto para otros mundos' ha comenzado hoy en Madrid 'MeetechSpain 2026', organizado por la Federación de Centros Tecnológicos (Fedit), y que este año centra los debates y las exposiciones en el reto de la habitabilidad fuera de la Tierra y la exigencia de nuevas soluciones en el ámbito de la energía, la alimentación, la robótica, las comunicaciones o el soporte vital de las personas.

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El evento, que va a reunir durante dos días a unos 500 profesionales -representantes de sesenta centros tecnológicos, centros de investigación, empresas y organismos oficiales-, utilizará este año el desafío de la supervivencia en entornos extraterrestres para exhibir algunas de las capacidades tecnológicas que se están desarrollando en España.

Además de numerosas piezas e instrumentos que se fabrican en España y que forman parte ya de numerosas misiones espaciales, los centros tecnológicos y las empresas exhiben generadores capaces de producir energía aprovechando las condiciones de la atmósfera de Marte; sistemas autónomos para producir alimentos en entornos extremos; o componentes fabricados mediante impresión 3D en condiciones marcianas.

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Muestran también un modelo de articulación en un chip para estudiar los efectos de la microgravedad y de la radiación espacial sobre el deterioro musculo-esquelético de los astronautas en misiones largas; una plataforma para simular en Tierra operaciones de aproximación, captura y mantenimiento de satélites; o un soporte de antena satelital que permite reducir hasta un 70 por ciento el peso respecto a una estructura convencional de aluminio.

La cita anual de la Fedit se ha estructurado este año en torno a cinco grandes ámbitos tecnológicos vinculados al desafío de habitar entornos extremos.

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El primero abordará la infraestructura física, desde la generación y almacenamiento de energía hasta los materiales, el hábitat y la construcción; el segundo se centrará en la autosuficiencia y los sistemas de soporte vital, incluyendo la gestión del agua y el aire, la producción de alimentos, la biotecnología y la salud.

A ellos se sumarán los desafíos relacionados con las operaciones, la robótica, la movilidad y la logística; las comunicaciones, los datos y la digitalización; y cuestiones transversales como las tecnologías 'profundas' (deep tech) y duales, la autonomía tecnológica o el papel de las políticas públicas.

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“Plantearnos cómo podríamos vivir algún día fuera de la Tierra es una forma de llevar nuestras capacidades tecnológicas hasta el límite", ha señalado el director general de Fedit, Áureo Díaz-Carrasco, y ha asegurado que muchas de las respuestas que serán necesarias para afrontar ese desafío ya se están desarrollando para resolver problemas en la Tierra.

Al evento se han sumado este año la Agencia Espacial Española (AEE), cuyo director, Juan Carlos Cortés Pulido, inaugurará mañana el Foro Estratégico, y algunas de las principales empresas del sector aeroespacial, entre ellas GMV, responsable este año de lanzar un reto tecnológico para que los tecnólogos e investigadores traten de dar respuesta durante el tiempo que dura a un problema real y muy concreto. EFE

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