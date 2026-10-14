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El Gobierno vigila que el coste de la energía no se traslade a los alimentos

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Madrid, 14 oct (EFE).- El vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha asegurado que el Gobierno está pendiente de que el elevado coste de la energía no se traslade a los precios de los alimentos, razón por la que ha encargado la vigilancia de toda la cadena de la alimentación a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

"Desde el inicio de la guerra (en Irán) los precios de los alimentos de momento han bajado pero hay que estar alerta", ha dicho el vicepresidente en declaraciones a RNE, donde ha recordado que en el caso de la guerra en Ucrania ese impacto se produjo entre ocho y doce meses después de inicio del conflicto.

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"Está documentado lo que tarda y por eso queremos adelantarnos", ha añadido Cuerpo, que ha recordado que el repunte de la inflación interanual al 4,9 % en septiembre está directamente relacionado con el encarecimiento del crudo y el gas provocado por el conflicto en Oriente Medio.

Por esta razón, ha incidido en que la evolución de la inflación dependerá en buen medida de la evolución del conflicto, aunque ha subrayado que las medidas adoptadas por el Gobierno han conseguido amortiguar la mitad del impacto de la guerra sobre los precios de consumo en España.

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"Es lo que llevamos haciendo desde el 20 de marzo, intentar proteger a los hogares y sectores más afectados como el transporte el agrario o la pesca, además de las actividades más intensivas en el uso de energía", ha añadido. EFE

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