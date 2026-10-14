R.Unido protegerá a empresas ante amenazas argentinas por actividad en las islas Malvinas

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Londres, 14 oct (EFE).- El Gobierno del Reino Unido protegerá a empresas y ciudadanos británicos ante la amenaza de sanciones por parte de Argentina en relación con la explotación petrolera en la cuenca de Sea Lion, en aguas de las islas Malvinas, cuya soberanía reclama Buenos Aires desde 1833, según han informado fuentes oficiales.

El mes pasado, el presidente argentino, Javier Milei, advirtió de severas sanciones económicas y abrió expedientes legales contra las compañías que operan o colaboran con el yacimiento de Sea Lion.

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En un comunicado divulgado hoy por el Ministerio británico de Exteriores, el Reino Unido reafirma su apoyo al derecho de los habitantes de las islas a la libre determinación y al desarrollo económico. Los isleños votaron en un referéndum celebrado en marzo de 2013 a favor de continuar bajo soberanía británica.

Las medidas del Gobierno británico tienen como objetivo proteger a las empresas para que puedan seguir tomando decisiones comerciales de conformidad con la legislación del Reino Unido.

El Reino Unido autorizó a las empresas Navitas (israelí) y Rockhopper (británica) para que avancen con la extracción de hidrocarburos en el yacimiento Sea Lion.

Ante esta medida, Milei solicitó al Tribunal Internacional del Derecho del Mar medidas provisionales para frenar la explotación por considerar que supone una violación de los recursos de unas islas que son motivo de una disputa territorial.

El ministro británico de Exteriores, Ed Miliband, afirmó en el comunicado que el apoyo de Londres a las islas Malvinas (que el Reino Unido denomina Falklands) "es firme".

"Los intentos de Argentina de intimidar a empresas y particulares que realizan actividades comerciales legítimas son inaceptables. Las empresas deben tener libertad para tomar decisiones comerciales lícitas sin verse amenazadas por la coerción política", añadió.

Asimismo, el ministro británico de Empresa, Jonathan Reynolds, dijo que el Gobierno actuará cuando Argentina intente obstaculizar la actividad comercial lícita del Reino Unido.

"Introduciremos medidas en el marco de la legislación sobre la Protección de los Intereses Comerciales (PTI, por sus siglas en inglés) para salvaguardar los intereses del Reino Unido y seguiremos colaborando estrechamente con las empresas", añadió.

La PTI es una normativa legal del Reino Unido diseñada para blindar y proteger a empresas y ciudadanos británicos frente a leyes extraterritoriales o sanciones impuestas por países extranjeros.

"Estas medidas envían una señal clara de que no permaneceremos impasibles mientras Argentina intenta aplicar su legislación nacional para obstaculizar intereses comerciales legítimos en las islas Falklands", subrayó Reynolds.

Argentina y el Reino Unido se enfrentaron en un conflicto armado después de que la junta militar argentina ocupara las islas por la fuerza el 2 de abril de 1982. La guerra, que terminó en junio de ese año, provocó la muerte de 649 soldados argentinos, 255 británicos y tres isleños civiles.

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Después del conflicto armado, el Reino Unido reforzó la defensa del territorio y tiene una importante base militar costeada por Londres. EFE