Muere una palestina en un nuevo ataque de Israel contra el norte de Gaza a pesar del alto el fuego

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Al menos una palestina ha muerto este miércoles por un nuevo bombardeo ejecutado por el Ejército de Israel contra un edificio residencial en la ciudad de Gaza, en el norte de la Franja, a pesar del acuerdo de alto el fuego alcanzado en octubre de 2025 al hilo de la propuesta de Estados Unidos para el futuro del territorio.

Fuentes locales citadas por la agencia palestina de noticias WAFA han detallado que el ataque, que ha dejado varios heridos, ha alcanzado un edificio en el barrio de Al Rimal, en el oeste de la ciudad, sin que el Ejército israelí se haya pronunciado por ahora sobre este bombardeo.

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Por su parte, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han anunciado este miércoles la muerte de un "comandante" del brazo armado del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), las Brigadas Ezeldín al Qasam, en un ataque lanzado el martes en la ciudad de Gaza.

Así, ha especificado en un comunicado que el fallecido es Momen Ahmed Salamé, a quien ha acusado de "retener a rehenes bajo cautiverio de Hamás en la ciudad de Gaza" tras los ataques del 7 de octubre, antes de agregar que "fue un asistente de comandantes de la Brigada de Gaza de Hamás".

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Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por Hamás, elevaron el martes a cerca de 1.500 los palestinos muertos por ataques de Israel desde la entrada en vigor del alto el fuego, mientras que alrededor de 74.400 han muerto desde el inicio de la ofensiva lanzada tras los ataques del 7 de octubre de 2023.