Isco califica como noche "increíble" tras "21 años sin que la afición viva" la Champions

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Sevilla, 14 oct (EFE).- Isco Alarcón, el capitán del Real Betis, ha calificado de "increíble" este miércoles el ambiente de La Cartuja , donde su equipo ha vencido por 3-2 al Oporto en la segunda jornada de la Liga de Campeones después de "veintiún años sin que esta afición viva una noche como ésta" en la máxima competición europea.

Isco se felicitó, en declaraciones a Movistar, por "haberles dado un partido así" a una afición que "han acompañado como siempre" y por eso "se merecían una victoria", conseguida gracias a que "el equipo ha hecho un trabajo increíble".

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"Seguimos, con cosas que mejorar, no queremos conformarnos. Hoy en día no puedes dar por hecho nada. Nos pasó como con Osasuna. Cuando mejor estábamos, nos remontan, pero la mentalidad de este equipo es seguir creciendo. No venimos a pasearnos, sino a competir como animales. Somos un equipo bueno y con margen de mejora", añadió el mediapunta malagueño.

Isco aseguró que la Liga de Campeones "es una competición especial", por lo que "jugarla con el club" que le "ha devuelto la ilusión es increíble", y pidió que "ojalá queden muchas noches como ésta" porque él piensa "seguir mientras tenga energía" ya que se considera "muy cabezón".

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"Me han dado por muerto y me niego. Quiero seguir luchando", destacó el capitán bético.