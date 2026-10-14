México busca internacionalizar el 25 % de sus franquicias para 2027

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Ciudad de México, 14 oct (EFE).- Las franquicias mexicanas buscan elevar al 25 % la proporción de marcas con presencia internacional para 2027, con Estados Unidos y España entre los destinos prioritarios y una apuesta por la inteligencia artificial, afirmó este miércoles Betsy Eslava Altamirano, presidenta de la Asociación Mexicana de Franquicias (AMF).

La meta supone avanzar entre cinco y 10 puntos porcentuales, desde un 20 % actual, e incluye aperturas de establecimientos, alianzas comerciales y otros mecanismos de expansión, explicó la dirigente durante una conferencia de prensa.

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Estados Unidos sigue como destino prioritario, pero las marcas mexicanas estudian rutas de entrada distintas de California, un estado que Eslava identificó como especialmente complicado por sus exigencias regulatorias.

“No, tal vez deberíamos empezar por Texas o tal vez por Florida”, relató al reproducir las recomendaciones que reciben de interlocutores estadounidenses para facilitar su llegada a ese mercado.

España también gana terreno como destino de expansión, pues Eslava lo describió como un “mercado con gran crecimiento”, en el que varias marcas mexicanas han logrado internacionalizarse este año.

Destacó los vínculos comerciales y culturales entre ambos países y la cooperación de la AMF con la Asociación Española de Franquiciadores para facilitar las operaciones.

La estrategia norteamericana se apoya en un acuerdo de cooperación firmado en agosto por las asociaciones de franquicias de México, Estados Unidos y Canadá, destinado a intercambiar información sobre regulaciones, costos y características de los consumidores.

El pacto, de carácter empresarial y no gubernamental, representa más de 6.600 marcas y un millón de establecimientos en un mercado potencial de más de 500 millones de consumidores, según las asociaciones firmantes.

Eslava destacó que México reúne unas 1.500 marcas, 95.000 puntos de venta y más de un millón de empleos vinculados al sector y aseguró que las empresas también exploran nuevos destinos en Centroamérica, Sudamérica y Asia.

En Taiwán, explicó, encontró interés en conceptos mexicanos de tacos y churros y en servicios educativos, como enseñanza de idiomas y matemáticas.

Para Estados Unidos mencionó oportunidades en servicios dirigidos a personas mayores, mientras que salud, bienestar y cuidado personal muestran potencial en distintos mercados.

La expansión internacional ocurre junto con una mayor incorporación tecnológica, pues casi el 50 % de las franquicias mexicanas ya utiliza inteligencia artificial para gestionar inventarios, analizar datos y apoyar decisiones operativas, según la AMF.

Más del 70 % opera con estrategias digitales que incluyen comercio electrónico y atención a consumidores por distintos canales, agregó Eslava.

La asociación mantiene su expectativa de crecimiento del 6 % en unidades durante 2026.